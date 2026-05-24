Crisis en Banfield: el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria

Banfield atraviesa una grave crisis económica y financiera.

En un intento por frenar la escalada de tensión institucional, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un período de 15 días hábiles en el Club Atlético Banfield. La medida frena temporalmente un grave conflicto laboral detonado por deudas salariales y despidos masivos en la entidad del sur del Gran Buenos Aires.

El dictamen gubernamental obliga a las autoridades del club y a la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), seccional Zona Sur, a retrotraer la situación al estado previo al conflicto. De esta manera, la dirigencia de Banfield deberá reincorporar de inmediato a ocho empleados despedidos, mientras que el gremio levantará la retención de tareas que mantenía paralizadas las actividades en distintas sedes.

El origen del quiebre: sueldos adeudados y despidos en Banfield La crisis estalló tras el reclamo del personal de planta por la falta de pago de los salarios correspondientes a los meses de marzo y abril. Ante la falta de respuestas de la comisión directiva encabezada por Matías Mariotto, los trabajadores iniciaron una medida de fuerza que afectó áreas operativas clave del predio de Luis Guillón, incluyendo mantenimiento, lavandería y cocina.

La respuesta de la cúpula dirigencial agravó el panorama: el club notificó el despido disciplinario de ocho empleados con contratos fijos. La decisión gremial calificó estas bajas como "persecución sindical y arbitraria", destacando que varios de los afectados registran más de 20 años de antigüedad prestando servicios para el Taladro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Solo Banfield (@solobanfieldok) Quince días para negociar una salida La resolución del Ministerio de Trabajo abre un paréntesis de dos semanas para que ambas partes se sienten a negociar en audiencias formales. El objetivo principal será acordar un plan de pagos para subsanar los sueldos atrasados y garantizar la estabilidad laboral del personal civil. Pese a la tregua obligatoria impuesta por el marco legal, el clima social y financiero dentro de Banfield se mantiene en un estado crítico, reflejando una profunda problemática administrativa que excede lo estrictamente futbolístico y golpea directamente el día a día de sus trabajadores.

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