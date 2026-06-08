El mensaje de Lali Espósito luego de colmar dos River

Lali Espósito se presentó el sábado y el domingo en un estadio de River Plate colmado, donde le rindió un homenaje al Indio Solari , compartió el escenario con grandes artistas invitados y hasta hizo una reflexión sobre la violencia de género.

“GRACIAS BUENOS AIRES!!”, escribió Lali Espósito luego de los dos shows en River Plate junto a un video que compilaba los mejores momentos.

Ante más de 80 mil personas, Lali Espósito repasó sus grandes éxitos en un espectáculo de nivel internacional que incluyó invitados especiales y momentos cargados de emoción.

El instante más impactante llegó sobre el final del recital, cuando la cantante rindió homenaje al Indio Solari, fallecido el viernes pasado a los 77 años. Lali Espósito fusionó su canción “No me importa” con el clásico “Ji Ji Ji”, mientras las pantallas mostraban imágenes del legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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La celebración también contó con la participación de la australiana Kylie Minogue, que compartió escenario con Lali Espósito para interpretar algunos de sus mayores éxitos, y de Duki, quien se sumó para cantar “Plástico”. También fueron de la partida Miranda! y Dillom.