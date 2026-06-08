lunes 08 de junio de 2026
Escribinos
8 de junio de 2026
No para.

El mensaje de Lali Espósito luego de colmar dos River

Lali Espósito se presentó este fin de semana en River Plate para tocar todos sus hits, junto un homenaje a El Indio Solari y figuras invitadas.

Lali Espósito llenó dos River.&nbsp;

Lali Espósito llenó dos River. 

“GRACIAS BUENOS AIRES!!”, escribió Lali Espósito luego de los dos shows en River Plate junto a un video que compilaba los mejores momentos.

Lee además
Lali Espósito, en los Premios Gardel. 
Sin vueltas.

Las contundentes palabras de Lali en los Premios Gardel
Cande Vetrano y Lali Espósito. 
Linda la actitud.

El emotivo mensaje de Cande para Lali tras los Premios Gardel

Lali Espósito, acompañada de grandes figuras

Ante más de 80 mil personas, Lali Espósito repasó sus grandes éxitos en un espectáculo de nivel internacional que incluyó invitados especiales y momentos cargados de emoción.

El instante más impactante llegó sobre el final del recital, cuando la cantante rindió homenaje al Indio Solari, fallecido el viernes pasado a los 77 años. Lali Espósito fusionó su canción “No me importa” con el clásico “Ji Ji Ji”, mientras las pantallas mostraban imágenes del legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

image

La celebración también contó con la participación de la australiana Kylie Minogue, que compartió escenario con Lali Espósito para interpretar algunos de sus mayores éxitos, y de Duki, quien se sumó para cantar “Plástico”. También fueron de la partida Miranda! y Dillom.

Temas
Seguí leyendo

Las contundentes palabras de Lali en los Premios Gardel

El emotivo mensaje de Cande para Lali tras los Premios Gardel

Lali Espósito, en River: dónde se puede ver el show en vivo

¿Acoso? Brian vivó un incómodo momento con Luana en GH

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El Mundial 2026 tiene 104 partidos.
Para agendar.

Mundial 2026: qué canales y plataformas transmitirán los partidos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los Bomberos de Lomas rescataron a una mujer.
Operativo.

Rescate: se cayó en su departamento y la salvaron los Bomberos de Lomas