miércoles 27 de mayo de 2026
Escribinos
27 de mayo de 2026
Linda la actitud.

El emotivo mensaje de Cande Vetrano para Lali Espósito tras los Premios Gardel

Cande Vetrano le dedicó un mensaje en las redes sociales a su amiga Lali Espósito luego de la entrega de los Premios Gardel.

Cande Vetrano y Lali Espósito.&nbsp;

Cande Vetrano y Lali Espósito. 

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la entrega del premio a Mejor Álbum Artista Pop. En una categoría donde competían Olivia Wald, Zoe Gotusso, Diego Torres, Lali Espósito, Ángela Torres, Juan Ingaramo y Emilia Mernes.

Lee además
La joven actriz estuvo contando su historia de vida que transitó cuando era chica en Lomas. 
Momento especial.

Por el Día de la Mujer, Cande Vetrano visitó Lomas y compartió su historia
Los ex Casi Ángeles con Rocío Igarzábal. 
De festejo.

Rocío Igarzábal, Lali, María del Cerro y Emilia Attías reunieron a Casi Ángeles

La ganadora finalmente fue Lali Espósito con su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, donde la banfileña dio un fuerte discurso.

image
El mensaje de Cande Vetrano a Lali Espósito.

El mensaje de Cande Vetrano a Lali Espósito.

El mensaje de Cande Vetrano a Lali Espósito

Luego del emotivo momento, Cande Vetrano compartió en sus redes sociales un mensaje que reflejó el orgullo y cariño que siente por la cantante.

Junto a un video del discurso de Lali Espósito, escribió: “¡Vamos carajo! Qué joya este álbum, qué artista”. Luego, cerró con una frase llena de amor para su amiga: “Qué persona. Te amo”.

Temas
Seguí leyendo

Por el Día de la Mujer, Cande Vetrano visitó Lomas y compartió su historia

Rocío Igarzábal, Lali, María del Cerro y Emilia Attías reunieron a Casi Ángeles

Lali Espósito palpita sus shows en River Plate: "Está muy zarpado"

Tamara a Gladys en Gran Hermano: "Por tu boca sale caca"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lali Espósito, en los Premios Gardel. 
Sin vueltas.

Las contundentes palabras de Lali en los Premios Gardel

Las más leídas

Te Puede Interesar

Matías Bazzi analizó la victoria de Talleres de Escalada.
Se recuperó.

Talleres de Escalada revivió en Adrogué: cuál fue la clave para Matías Bazzi