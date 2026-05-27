El emotivo mensaje de Cande Vetrano para Lali Espósito tras los Premios Gardel

Lali Espósito ganó los Premios Gardel a Mejor Álbum Artista Pop con su disco “No vayas a atender cuando el demonio llama” y Mejor Canción de Pop con "Mejor que vos", en colaboración con Miranda! Luego, su amiga Cande Vetrano la felicitó en las redes sociales.
Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la entrega del premio a Mejor Álbum Artista Pop. En una categoría donde competían Olivia Wald, Zoe Gotusso, Diego Torres, Lali Espósito, Ángela Torres, Juan Ingaramo y Emilia Mernes.
La ganadora finalmente fue Lali Espósito con su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, donde la banfileña dio un fuerte discurso.
El mensaje de Cande Vetrano a Lali Espósito
Luego del emotivo momento, Cande Vetrano compartió en sus redes sociales un mensaje que reflejó el orgullo y cariño que siente por la cantante.
Junto a un video del discurso de Lali Espósito, escribió: “¡Vamos carajo! Qué joya este álbum, qué artista”. Luego, cerró con una frase llena de amor para su amiga: “Qué persona. Te amo”.