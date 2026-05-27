El emotivo mensaje de Cande Vetrano para Lali Espósito tras los Premios Gardel

Lali Espósito ganó los Premios Gardel a Mejor Álbum Artista Pop con su disco “ No vayas a atender cuando el demonio llama” y Mejor Canción de Pop con "Mejor que vos" , en colaboración con Miranda! Luego, su amiga Cande Vetrano la felicitó en las redes sociales.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la entrega del premio a Mejor Álbum Artista Pop. En una categoría donde competían Olivia Wald, Zoe Gotusso, Diego Torres, Lali Espósito, Ángela Torres, Juan Ingaramo y Emilia Mernes.

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La ganadora finalmente fue Lali Espósito con su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama” , donde la banfileña dio un fuerte discurso.

El mensaje de Cande Vetrano a Lali Espósito

Luego del emotivo momento, Cande Vetrano compartió en sus redes sociales un mensaje que reflejó el orgullo y cariño que siente por la cantante.

Junto a un video del discurso de Lali Espósito, escribió: “¡Vamos carajo! Qué joya este álbum, qué artista”. Luego, cerró con una frase llena de amor para su amiga: “Qué persona. Te amo”.