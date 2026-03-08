Por el Día de la Mujer, Cande Vetrano visitó Lomas de Zamora y compartió su historia

La joven actriz estuvo contando su historia de vida que transitó cuando era chica en Lomas.

Un encuentro íntimo y cargado de emoción se desarrolló durante la visita de la joven actriz, Cande Vetrano quien fue invitada por la Agencia Consular de Italia en Lomas para celebrar el Día de la Mujer . La jornada se realizó en el Salón Dorado de la Sociedad Italiana Unión y Estrella donde participaron unas 150 personas.

La protagonista del encuentro volvió a sus orígenes al visitar Lomas ya que ella nació en Banfield , estudió en la zona y luego se lanzó al mundo artístico. Los organizadores comentaron que Vetrano lleno de anécdotas y vivencias la jornada durante la charla con la presidenta del Comites de Lomas de Zamora , María Eugenia Serrano .

La joven artista banfileña que, además cuenta con la ciudadania italiana, frente a un público de diferentes generaciones, logró con su frescura hacer un raconto de su vida, arrancando desde su infancia, pasando por su vocación, el amor, la maternidad, la familia.

El evento que fue pensado estrictamente para celebrar el Día de la Mujer tenía el objetivo de brindar el testimonio de una joven artista, pero con una gran trayectoria como representa la actriz que dio sus primeros pasos de muy chica junto a la productora, Cris Morena.

En el mismo encuentro, la modelo y actriz, y ahora directora, habló de su proyecto “Mavita, llena eres de gracia”, un homenaje a su abuela en una película en la que muestra con naturalidad, risas y nostalgia las vicisitudes familiares alrededor del simpático rol que esta abuela encarna.

El Agente Consular, Massimo Palozzi resaltó en medio del encuentro: “En este momento particularmente dramático no debemos olvidar la importancia de seguir en la lucha contra las desigualdades para establecer concretamente la igualdad de oportunidades".

Desde la Agencia Consular de Italia en Lomas de Zamora trabajan constantemente en resaltar a la mujer, sus problemáticas y su poder para seguir adelante ante cualquier adversidad. "El año pasado inauguramos en la sede de la Agencia Consular un banco rojo, para recordar a las numerosas mujeres víctimas de violencia de género", detallaron.

Por eso, destacaron que para este día especial quisieron recibir a una joven artista con "una historia personal de éxito, que nos contó cómo se pueden alcanzar metas importantes con esfuerzo y determinación", añadió Palozzi.

El objetivo y el mensaje de la jornada por el Día de la Mujer

El mensaje del encuentro estuvo atravesado por la importancia de trabajar sin pausa para que cada niña, cada adolescente, cada mujer pueda perseguir sus propios sueños y acompañar sus propias aspiraciones en plena libertad y sin obstáculos.

"Recuerdo que para conmemorar el 8 de marzo también reservamos 20 turnos para mujeres italianas de nuestra jurisdicción para el otorgamiento del Documento de Identidad Electrónico", sumó el agente consular.

En tanto, la actriz que se abrió a la entrevista con su relato, agradeció por la convocatoria y el encuentro concluyó con degustaciones de café y dulces ofrecidos a los más de 150 espectadores.