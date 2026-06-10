Lomas: nuevos desagües, veredas y asfaltos en el Barrio El Corcho

En Lamadrid ya se hizo realidad una obra que trajo mejoras significativas para los vecinos. En el Barrio El Corcho , el Municipio de Lomas de Zamora finalizó un proyecto de saneamiento que incluyó nuevos desagües , asfaltos y veredas .

"Vinimos al Barrio El Corcho junto a nuestro querido obispo, monseñor Jorge Lugones , el padre Agustín y familias a compartir un encuentro por la finalización de trabajos que forman parte de las Obras de la Comunidad . El proyecto incluyó la construcción de más de 800 metros de cañerías entre la principal y las domiciliarias que se meten pasillo por pasillo en las casas de los vecinos, acompañadas por más de 1.300 metros cuadrados de veredas nuevas", señaló el intendente Federico Otermín , quien compartió una jornada de encuentro y reflexión junto a la comunidad del barrio.

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En El Corcho renovaron la red de desagües pluviales sobre las calles Figueredo y Andrés Bello, donde se reemplazó el conducto existente por una nueva infraestructura que mejora el drenaje y la evacuación del agua durante las lluvias. También sumaron 600 metros de conexiones domiciliarias con sus respectivas cámaras de inspección.

Mientras que para mejorar la circulación se hicieron más de 1.300 metros cuadrados de veredas nuevas y pavimentos en carpeta asfáltica en distintos accesos vehiculares. La puesta en valor del entorno urbano se completó con nuevos canteros, luminarias, forestación, reductores de velocidad, pintura de murales y limpieza integral.

obras el corcho lamadrid3 Un proyecto para resolver las necesidades del barrio.

"La obra pública que hoy está paralizada por el Gobierno Nacional representa trabajo, progreso y tranquilidad para nuestros vecinos. Les quiero agradecer a cada uno y a cada una de los que luchó para que estos trabajos se concretaran, familias del barrio, organizaciones sociales y religiosas, Cáritas, el Obispado y en particular a Jorge Lugones y al Padre Agustín, que son una referencia espiritual para todos nosotros pero también vecinos de carne y hueso que sufren, pelean y acompañan a una comunidad de laburantes que quieren salir adelante y están orgullosos del lugar en el que viven", destacó Otermín.

"La verdad que estoy muy satisfecho por la obra ya que mejoró bastante el barrio y hoy en día los chicos pueden ir a la escuela, caminar cómodos y no se embarran. Estamos contentos así que le agradezco al Municipio", celebró Sharif, vecino del barrio.

Siguen las obras hídricas en Lomas de Zamora

En Temperley finalizaron las obras hídricas que llevó adelante el Municipio para garantizar un normal escurrimiento del agua en las calles, prevenir inundaciones durante los días de lluvias fuertes y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Sobre las calles Fernández y San Pedro renovaron el sistema de desagües pluviales, reconstruyeron cordones, arreglaron veredas y repavimentaron las calles donde fue necesario remover el hormigón para llevar adelante la obra.

Por su parte, en Albertina avanza un proyecto integral sobre la calle Homero que incluye cañerías pluviales, sumideros, cámaras de inspección y repavimentaciones en hormigón que permitirán una mejor circulación.

Y en Llavallol se puso en marcha un proyecto para ampliar la red pluvial sobre la calle Melber mediante la construcción desagües, sumideros, cámaras y asfaltos.