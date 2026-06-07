Fiorito homenajeó al Indio Solari con música en la calle y un mural participativo

En el barrio La Cava de Fiorito , la Orquesta Infanto-Juvenil del Centro Cultural Fiorito del Municipio de Lomas realizó un ensayo abierto para los vecinos y vecinas, donde interpretó los clásicos “JiJiJi” y “La Bestia Pop” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota para homenajear al Indio Solari.

La actividad fue la forma en que la comunidad se sumó a los homenajes que se multiplicaron durante el día en distintos puntos del país, tras conocerse la muerte del Indio, mientras se desarrolla el masivo velatorio en Avellaneda, para despedir a un gigante del rock nacional que marcó generaciones.

La Orquesta Infanto-Juvenil está compuesta por chicos y chicas de Fiorito que toman clases de manera gratuita en el Centro Cultural Fiorito , del Municipio de Lomas de Zamora. La agrupación nació en 2015 a partir de los talleres de violín del espacio e interpreta un repertorio que va desde la música clásica hasta el rock.

Al mismo tiempo, el colectivo artístico Muro Sur, que viene interviniendo las calles de Fiorito con murales participativos en el marco del proyecto Comunidad de D10S, realizó una intervención colectiva con la imagen del músico en Bermejo y Morazán, invitando a los vecinos y vecinas a ser parte de la obra.

"Desde Muro Sur somos todos fanáticos de Los Redondos y del Indio así que para nosotros fue especial y estamos contentísimos de haber pintado el mural y ser parte de un encuentro donde todo el tiempo sonó música y cantamos las canciones", destacó Ezequiel Briseño, director de Muro Sur, un colectivo que lleva más de 12 años trabajando con el arte urbano.