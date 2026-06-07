Miles de fanáticos llegan sin parar a Avellaneda para despedir al Indio Solari

Una marea de miles de fanáticos llegan al Polideportivo Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, para despedir a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador.

El velorio comenzó a las 11 en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo. Pero desde la noche del sábado, cientos de personas se sumaron a participar de la vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan solo metros del predio municipal.

Sin embargo, se prevé la llegada de más concurrentes durante todo el día, ya que no se estableció un límite horario e incluso se evaluaría la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes e, inclusive, el martes. El evento cuenta con voluntarios, sectores de hidratación, sanitarios y postas de salud, al tiempo que pidieron que el acercamiento sea desde el lado de Sarandí.

Operativo especial en Avellaneda

Ante la posibilidad de que una enorme cantidad de personas se congregue en la última morada del cantante, las autoridades confirmaron que el acceso se realizará por la esquina de la avenida Mitre y General Otero, y una vez que los asistentes se despidan de la leyenda, volverán a salir nuevamente por Mitre, en dirección a Wilde.

Más de 1.500 agentes de la fuerza estarán desplegados para garantizar el orden y la seguridad durante la despedida, según confirmaron las fuentes ligadas a la organización, precisando que al menos 700 efectivos ya se encuentran apostados en la zona desde el sábado al mediodía.

En el lugar también estarán presentes el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de Cuerpo, el Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias para asistir a los presentes.

El pedido de la familia del Indio Solari

Finalmente, la familia del artista pidió expresamente a los asistentes que el encuentro se desarrolle en un clima de respeto y contención, concluyendo el mensaje difundido a sus seguidores con una fuerte consigna: “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”.

El fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado murió el viernes, luego de que fuera encontrado sin vida en el sector de la piscina de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó, a raíz de un accidente cerebrovascular (ACV).