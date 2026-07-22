Los jubilados marcharon al Congreso con fuerte apoyo de la CGT y las CTA

Fuerte reclamo de jubilados frente al Congreso.

En pocas palabras Jubilados y Sindicatos: La CGT y CTA apoyaron la marcha al Congreso en reclamo de mejoras previsionales y cobertura total de medicamentos.

La CGT y CTA apoyaron la marcha al Congreso en reclamo de mejoras previsionales y cobertura total de medicamentos. Reclamos Principales: Exigieron aumento de haberes, continuidad de la moratoria y cese de la intervención del PAMI.

Exigieron aumento de haberes, continuidad de la moratoria y cese de la intervención del PAMI. Apoyo Amplio: La protesta reunió a sindicatos, organizaciones sociales y políticas, con presencia de referentes como Pablo Moyano y Hugo Godoy. Resumen generado por Thinkindot AI

La marcha de los jubilados volvió a concentrarse este miércoles frente al Congreso nacional con el respaldo de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Durante la movilización reclamaron un aumento de haberes, la continuidad de la moratoria previsional y la restitución de los medicamentos con cobertura del 100% del PAMI. También pidieron el cese de la intervención del organismo.

Con el acompañamiento de las tres centrales obreras, la protesta reunió además a organizaciones sociales, políticas y sindicales, entre ellas la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur, La Cámpora y distintos sectores de la izquierda.

Fortalecer el reclamo de los jubilados Desde el Plenario de Trabajadores Jubilados señalaron que la movilización buscó fortalecer el reclamo del sector y cuestionaron distintas políticas impulsadas por el Gobierno nacional. En ese marco, sostuvieron que la unidad entre trabajadores, desocupados y jubilados resulta clave para profundizar el plan de lucha.

Entre los dirigentes presentes estuvo el referente de Camioneros, Pablo Moyano, quien criticó la gestión nacional y cuestionó a gobernadores peronistas por haber acompañado en el Congreso la reforma laboral. Además, expresó su deseo de que la movilización marque el inicio de una etapa de mayor resistencia sindical.

Acciones conjuntas contra el Gobierno También participó el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, quien destacó el rol de los jubilados en las protestas y afirmó que las centrales obreras buscarán sostener acciones conjuntas contra las políticas oficiales. Por su parte, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que el ajuste económico afectó especialmente a los adultos mayores y consideró que la jornada reflejó un alto nivel de unidad entre las organizaciones participantes. Además, anticipó un escenario de mayor conflictividad gremial durante el segundo semestre.

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