jueves 23 de julio de 2026
Escribinos
22 de julio de 2026
Reclamo previsional.

Los jubilados marcharon al Congreso con fuerte apoyo de la CGT y las CTA

Las centrales sindicales acompañaron la protesta de los jubilados para exigir mejoras previsionales, la restitución de la moratoria y medicamentos con cobertura total.

Fuerte reclamo de jubilados frente al Congreso.

Fuerte reclamo de jubilados frente al Congreso.

En pocas palabras

  • Jubilados y Sindicatos: La CGT y CTA apoyaron la marcha al Congreso en reclamo de mejoras previsionales y cobertura total de medicamentos.
  • Reclamos Principales: Exigieron aumento de haberes, continuidad de la moratoria y cese de la intervención del PAMI.
  • Apoyo Amplio: La protesta reunió a sindicatos, organizaciones sociales y políticas, con presencia de referentes como Pablo Moyano y Hugo Godoy.
Resumen generado por Thinkindot AI

La marcha de los jubilados volvió a concentrarse este miércoles frente al Congreso nacional con el respaldo de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Durante la movilización reclamaron un aumento de haberes, la continuidad de la moratoria previsional y la restitución de los medicamentos con cobertura del 100% del PAMI. También pidieron el cese de la intervención del organismo.

Con el acompañamiento de las tres centrales obreras, la protesta reunió además a organizaciones sociales, políticas y sindicales, entre ellas la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur, La Cámpora y distintos sectores de la izquierda.

Lee además
CGT, CTA y movimientos sociales se suman a los jubilados,
Desde las 15.

CGT, CTA y movimientos sociales se suman este miércoles a la marcha de los jubilados
Clima frío y lluvia en Lomas de Zamora.
Pronóstico.

Chau veranito: se viene una semana fresca y con lluvia en Lomas

Fortalecer el reclamo de los jubilados

Desde el Plenario de Trabajadores Jubilados señalaron que la movilización buscó fortalecer el reclamo del sector y cuestionaron distintas políticas impulsadas por el Gobierno nacional. En ese marco, sostuvieron que la unidad entre trabajadores, desocupados y jubilados resulta clave para profundizar el plan de lucha.

Entre los dirigentes presentes estuvo el referente de Camioneros, Pablo Moyano, quien criticó la gestión nacional y cuestionó a gobernadores peronistas por haber acompañado en el Congreso la reforma laboral. Además, expresó su deseo de que la movilización marque el inicio de una etapa de mayor resistencia sindical.

Acciones conjuntas contra el Gobierno

También participó el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, quien destacó el rol de los jubilados en las protestas y afirmó que las centrales obreras buscarán sostener acciones conjuntas contra las políticas oficiales.

Por su parte, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que el ajuste económico afectó especialmente a los adultos mayores y consideró que la jornada reflejó un alto nivel de unidad entre las organizaciones participantes. Además, anticipó un escenario de mayor conflictividad gremial durante el segundo semestre.

Temas
Seguí leyendo

CGT, CTA y movimientos sociales se suman este miércoles a la marcha de los jubilados

Chau veranito: se viene una semana fresca y con lluvia en Lomas

Caos a horas de la final del Mundial: argentinos varados y reventas imposibles

Cómo funcionará el transporte público durante el domingo de la final

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Fuerte reclamo de jubilados frente al Congreso.
Reclamo previsional.

Los jubilados marcharon al Congreso con fuerte apoyo de la CGT y las CTA