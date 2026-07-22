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22 de julio de 2026
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Tamara Báez, la ex de L-Gante, confirmó su embarazo con un emotivo video

Tamara Báez y Thiago Martínez confirmaron que están esperando su primer hijo juntos. La influencer ya es mamá de Jamaica, de su relación con L-Gante.

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Lejos de un anuncio tradicional, mostraron unas imágenes donde se los ve a Tamara Báez, Thiago Martínez y Jamaica de espaldas, sentados dentro de un auto.

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El mensaje de Tamara Báez

Para anunciar el embarazo, los tres llevan gorras que, al girarlas, revelan el gran anuncio: una dice "mamá", otra "papá" y la tercera "hermana mayor". El momento culmina cuando la influencer levanta una ecografía, confirmando que su segundo hijo está en camino.

“Durante mucho tiempo soñamos con este momento, y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino”, dijeron.

“Todavía no conocemos tu carita, pero ya cambiaste nuestra forma de ver el mundo. Desde el primer instante te amamos con todo el corazón, y contamos los días para abrazarte”, agregaron.

Tamara Baez y Thiago Martínez.

Tamara Baez y Thiago Martínez.

Además, Tamara Báez y Thiago Martínez destacaron la importancia de la fe en esta nueva etapa de sus vidas: “Gracias, Dios, por regalarnos esta bendición tan grande. Confiamos que tus tiempos siempre son perfectos. Nuestra familia sigue creciendo... y no podemos ser más felices”.

Por último, sellaron el anuncio con una frase breve, pero cargada de emoción, que conmovió a sus seguidores: “Bebé en camino“.

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