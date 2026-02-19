Así luce Tamara Báez, la ex de L-Gante, a cuatro meses de la liposucción

En octubre del año pasado, Tamara Báez decidió pasar por el quirófano. Disconforme con los kilitos que sentía de más, la ex de L-Gante recurrió a un cirujano plástico para someterse a una liposucción.
En octubre del año pasado, Tamara Báez decidió pasar por el quirófano. Disconforme con los kilitos que sentía de más, la ex de L-Gante recurrió a un cirujano plástico para someterse a una liposucción.
A través de diversos posteos en sus cuentas de Instagram, Báez presumió sus vacaciones en Brasil, donde incluso se animó a meterse en una favela a modo de "aventura", y mostró cómo está cambiando su silueta desde su paso por el cirujano.
La ex de L-Gante y madre de Jamaica fue relatando su travesía a través de sus historias de Instagram, donde sorprendió al compartir una de las postales más impactantes de su viaje: su paso por la favela Rocinha. Lejos de limitarse a los clásicos puntos turísticos, la influencer decidió adentrarse en el popular barrio y registró el momento con varias imágenes.