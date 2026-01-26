lunes 26 de enero de 2026
Wanda Nara, sobre Maxi López y L-Gante: "Soy el amor en la vida de los dos"

L-Gante estuvo en Mar del Plata como invitado en el programa de Olga de Maxi López y luego se terminó sumando Wanda Nara a la charla.

L-Gante fue hasta Mar del Plata para visitar a Maxi López en su programa del canal Olga y demostraron que hay muy buena onda entre ambos. Incluso se terminó sumando Wanda Nara a la conversación que mantuvieron con un picante revelación.

Además, se tomaron con mucho humor la llamada telefónica de Wanda Nara y sus dichos al aire. "Soy el amor en la vida de los dos", aseguró la conductora y destacó que los dos quedaron "despechados".

“Estamos de diez con Maxi”, afirmó L-Gante, dejando en claro que no existe ningún conflicto con el participante de MasterChef Celebrity y padre de los tres hijos varones de la empresaria.

"Lo admiro por su forma de ser y por todo lo que logró", afirmó el cantante, quien también se refirió con sensibilidad a su separación de Wanda Nara.

L-Gante habló de separación con Wanda Nara

En medio de la charla con Maxi López, L-Gante habló de su separación con Wanda Nara y le deseó lo mejor a su ex. “La separación no es algo divertido”, expresó durante la entrevista en el , y agregó: “Quiero que haya amor en la vida de Wanda”.

Por último, el músico marcó su incomodidad por quedar involucrado en las polémicas mediáticas que rodean a su ex. “Me molesta que en algunas cosas caiga yo y no tengo nada que ver”, sentenció.

