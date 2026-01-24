sábado 24 de enero de 2026
La insólita respuesta de Wanda Nara sobre la posibilidad de volver a casarse

Wanda Nara fue consultada por sus fans sobre la chance de formalizar una relación nuevamente y fue contundente en medio de un nuevo escándalo con Mauro Icardi.

Wanda Nara no puede mantener un perfil bajo a pesar de que renovó su contrato con Telefe, para MasterChef Celebrity y otros proyectos como Bake Off, ante las exigencias del propio canal. Mientras tanto, siguen interactuando en las redes sociales con sus fans.

Una seguidora le preguntó si planeaba volver a casarse y la respuesta de Wanda Nara fue tajante: "What? El 50 a nadie. Si me aman de verdad, ceremonia en la playa y juramos amor al viento".

Wanda Nara y su vínculo con Mauro Icardi

Entre otras preguntas, sus fans le consultaron cómo está su relación con Mauro Icardi y contestó sin vueltas. “¿Cómo estás con Mauro?”, indagó una usuaria. Para sorpresa de todos, Wanda no dudó en contestar la consulta.

“Por suerte, últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo”, reveló. En la misma línea, volvió a poner el foco en lo importante: "A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre". De todos modos, a los pocos días la empresaria ventiló unos chats y la relación volvió a foja cero.

