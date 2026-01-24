La insólita respuesta de Wanda Nara sobre la posibilidad de volver a casarse

Wanda Nara habló de todo.

Wanda Nara no puede mantener un perfil bajo a pesar de que renovó su contrato con Telefe, para MasterChef Celebrity y otros proyectos como Bake Off, ante las exigencias del propio canal. Mientras tanto, siguen interactuando en las redes sociales con sus fans.

Wanda Nara recurrió a la famosa cajita de preguntas de Instagram para dar algunas pistas del vínculo que tiene hoy por hoy con Mauro Icardi, deslizar críticas sobre su supuesta falta de compromiso con las hijas de ambos y dar indicios sobre su vida sentimental.

Una seguidora le preguntó si planeaba volver a casarse y la respuesta de Wanda Nara fue tajante: "What? El 50 a nadie. Si me aman de verdad, ceremonia en la playa y juramos amor al viento".

wan Wanda Nara interactuó con sus fans. Wanda Nara y su vínculo con Mauro Icardi Entre otras preguntas, sus fans le consultaron cómo está su relación con Mauro Icardi y contestó sin vueltas. “¿Cómo estás con Mauro?”, indagó una usuaria. Para sorpresa de todos, Wanda no dudó en contestar la consulta.

“Por suerte, últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo”, reveló. En la misma línea, volvió a poner el foco en lo importante: "A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre". De todos modos, a los pocos días la empresaria ventiló unos chats y la relación volvió a foja cero.

Compartí esta nota en redes sociales:







