Moria Casán liquidó a Wanda Nara tras las nominaciones a los Martín Fierro

Luis Ventura , el presidente de Aptra , dio a conocer todos los nominados a los Premios Martín Fierro. De inmediato se generaron algunas polémicas y Moria Casan cuestionó, con su chispa habitual, por qué comparte el mismo rubro con Wanda Nara.

Moria Casán celebró al aire de su programa su nominación a Mejor Labor en Conducción Femenina y lanzó un dardo contra Wanda Nara, con quien comparte categoría.

Se picó. Moria Casán fulminó a Fabiana Cantilo por sus dichos sobre Fito Páez y Sofía Gala

¿Qué onda? Sofía Gala y Fito Páez, juntos y de la mano en el homenaje a Moria Casán

Destacó su presencia en la terna junto a conductoras como Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Georgina Barbarossa y Mariana Fabbiani , aunque no celebró la presencia de la animadora de MasterChef Celebrity.

“Todas mujeres del espectáculo, salvo alguna por ahí, qué sé yo. Igual está en el espectáculo. Estamos hablando de que no son mujeres que tienen un linaje atrás de trayectoria”, señaló contra Wanda Nara.

image Moria Casan, filosa.

La crítica de Moria Casán a Wanda Nara

Luego, Moria Casán remarcó que todas las nominadas, menos Wanda Nara, realizan programas diarios en vivo: “Estamos hablando, además, de que todas estas personas hacemos programas diarios y no grabados, en vivo. La señora Nara hace un programa, pero grabado”.

“Hay una gran diferencia porque en el programa grabado, si vos te equivocás, cortás y volvés a grabar; el vivo es lo que hay, entonces tiene su impronta”, sentenció.

La terna también generó polémica por la ausencia de figuras como Laurita Fernández, Florencia de la V y Mirtha Legrand, quien está nominada a Mejor Labor Periodística.