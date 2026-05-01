Martín Fierro 2026: quiénes son los nominados por Aptra

Luis Ventura anunció los nominados a los Martin Fierro.

Telefe y la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) anunciaron los nominados a la próxima edición de los Premios Martín Fierro que se llevará a cabo el lunes 18 de mayo en vivo desde el Hilton Buenos Aires.

En el programa de Georgina Barbarossa junto a Luis Ventura, presidente de APTRA, presentaron en exclusiva cómo quedaron conformadas las ternas de la 54° edición de la entrega de los Premios Martín Fierro.

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Ficción: AMIA (Telefe), La voz ausente (El Trece), Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve).

Periodístico: Camino a Casa (Telefe), GPS (América), Opinión pública (El Nueve)

Noticiero diurno: Arriba Argentinos (El Trece), El Noticiero de la Gente (Telefe), Telenueve al Mediodía (El Nueve)

Noticiero nocturno: América Noticias (América), Telefe Noticias (Telefe), Telenoche (El Trece)

Musical: Hay música siempre (Televisión Pública), La Peña de Morfi (Telefe), Pasión de Sábado (América), Planeta Nueve (El Nueve)

Humorístico / de actualidad: La noche perfecta (El Trece), Las chicas de la culpa (El Trece), Polémica en el bar (América),

Magazine: A la Barbarossa (Telefe), Cortá por Lozano (Telefe), Nara que ver (El Nueve), Qué te pasa (Net TV), Con Carmen (El Nueve)

Entretenimiento: Ahora caigo (El Trece), Buenas noches, familia (El Trece), Pasapalabra (Telefe)

Big Show: La Voz Argentina (Telefe), Medianoche con Jey (El Nueve), Otro día perdida (El Trece)

Reality: Cuestión de peso (El Trece), MasterChef Celebrity (Telefe), Gran Hermano (Telefe)

Gastronomía: Ariel en su salsa (Telefe), Escuela de cocina (El Nueve), Qué mañana (El Nueve)

image Luis Ventura de Aptra infirmó los nominados a los Premios Martin Fierro.

Jurados: Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe), Drago, Ramírez, Martínez, Wirtz, Bachor y Pucheta, por Bienvenidos a ganar (El Nueve), Lali, Miranda!, Luck Ra y Pastorutti, por La Voz Argentina (Telefe)

Mejor actor: César Bordón, por La voz ausente (El Trece) y AMIA (Telefe), Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve), Gustavo Garzón, por La voz ausente (El Trece), Benjamín Vicuña, por La voz ausente (El Trece)

Mejor actriz: Gimena Accardi, por La voz ausente (El Trece), Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve), Susú Pecoraro, por La voz ausente (El Trece), Jazmín Stuart, por La voz ausente (El Trece)

Otros nominados a los Premios Martín Fierro

Revelación: Laura Grandinetti, por Tafí Viejo (El Nueve), Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía Gonet, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Director no ficción: Claudio Cuscuela, Otro día perdido (El Trece), Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe), Christian Fontán, La Noche Perfecta, Los 8 escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Panelista femenino: Marcela Feudale, LAM (América), Edith Hermida, Bendita (El Nueve), Natalie Weber, Pasó en América (América), Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe), Mariana Brey, A la Barbarossa (Telefe)

Panelista masculino: Martín Candalaft, Diario de Mariana (América), Ceferino Reato, Gran Hermano El Debate (Telefe), Luis Bremer, A la tarde y Desayuno Americano (América), Paulo Kablan, A la Barbarossa y El Noticiero de la Gente (Telefe)

Producción integral: La Voz Argentina (Telefe), Otro día perdido (El Trece), MasterChef Celebrity (Telefe), Telefe Noticias (Telefe)

Interés general: Almorzando con Juana (El Trece), El Diario de Mariana (América), Los profesionales de siempre (El Nueve), Sálvese quien pueda (América), LAM (América), Lape Club Social Informativo (América)

Labor periodística y más nominados a los Martín Fierro

Labor en conducción masculina: Darío Barassi, por Ahora caigo (El Trece), Iván de Pineda, por Pasapalabra (Telefe), Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (El Trece), Santiago del Moro, por Gran Hermano (Telefe), Nico Occhiato, por La Voz Argentina (Telefe)

Labor periodística femenina: Carolina Amoroso, Telenoche (El Trece), Soledad Larghi, América Noticias (América) Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (El Trece)

Labor periodística masculina: Nelson Castro, Telenoche (El Trece), Rolando Graña, América Noticias (América) Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo (América), Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente (Telefe)

Cronista / Movilero: Alejandro Guatti, Intrusos (América), Cecilia Insinga, Arriba Argentinos (El Trece), Martín Salwe, Lape Club Social Informativo (América), Daniel Roggiano, Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias (Telefe)

Deportivo: Knockout 9 (El Nueve), Mundial de Fútbol (Telefe), Pasión por el Fútbol (El Trece)

Viajes / Turismo: Iván de viaje (Telefe), Por el Mundo (Telefe), Resto del Mundo (El Trece)

Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes (ABI INBEV / La América), Tarjetita, Swiss Medical (La América), Universo Dadá, Grupo Peñaflor (La Comunidad), Paparazzi, Stella Artois (ABI INBEV / GUT Buenos Aires)

Labor humorística: Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (El Trece), Connie Ballarini, Las chicas de la culpa (El Trece), Darío Lopilato, Viralizados (América), Laila Roth, Otro día perdido (El Trece)

Director: Gustavo Hernández, La voz ausente (El Trece), Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve), Guillermo Rocamora, AMIA (Telefe)

Autor / Guionista: Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (El Trece), Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, por AMIA (Telefe), Pinto, Macías y Torres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Programa de servicios: ADN, Buena Salud (TVP), Aire de campo (TVP), Intelexis (Net TV), Mascotas al rescate (América)

Cultural / Educativo: Argentina de película (América), Ser humano (América), Tierras (Telefe)

Labor conducción feminina: Moria Casán, por La mañana con Moria (El Trece), Pamela David, por Desayuno Americano (América), Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe), Karina Mazzocco, por A la tarde (América), Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe), Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América), Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe)