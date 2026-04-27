Juana Viale se llevó el Oro en los Martín Fierro de la Moda 2026

La Asociación Argentina de Periodistas de Televisión y Radio Argentinas (APTRA) entregó los Martín Fierro de la Moda 2026 en la ceremonia que se desarrolló en Telefe con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, con Juana Viale como ganadora.
Juana Viale se llevó el máximo galardón en los Martin Fierro de la Moda 2026. Pampita, Zaira Nara, Vero Lozano y Sol Pérez también fueron premiadas.
La Asociación Argentina de Periodistas de Televisión y Radio Argentinas (APTRA) entregó los Martín Fierro de la Moda 2026 en la ceremonia que se desarrolló en Telefe con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, con Juana Viale como ganadora.
El galardón más importante de la noche, el Martín Fierro de Oro, quedó en manos de Juana Viale, que se había consagrado minutos antes en la categoría de estilo conducción femenina en programa semanal por su labor en Almorzando con Juana.
Luis Ventura, presidente de APTRA, reveló que la estatuilla más destacada de la noche hizo honor a su nombre al estar completamente bañada en oro.
“No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa. A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es pero acá está”, dijo en su discurso
Muchos de los premiados señalaron la importancia de defender la industria textil y las derivadas de la misma en la Argentina como así también otras, tales como la audiovisual cuando Benjamín Vicuña se consagró como actor con mejor estilo en ficción.
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal: Juana Viale (Almorzando con Juana)
Mejor estilo en conducción masculina: Iván de Pineda (Pasapalabra)
Actriz con mejor estilo en ficción: Julieta Zylberberg (Yiya)
Actor con mejor estilo en ficción: Benjamín Vicuña (Corazón delator)
Mejor estilo femenino en Big Show: Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
Mejor estilo masculino en Big Show: Nico Occhiato (La Voz Argentina)
Mejor estilo panelista masculino: Lizardo Ponce (SQP)
Mejor estilo panelista femenina: Sol Pérez (Gran Hermano)
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario: Vero Lozano (Cortá por Lozano)
Mejor diseñador/a de moda femenina: Evangelina Bomparola
Mejor diseñador de moda masculina: Nicolás Zaffora
Mejor estilo masculino en streaming: Fer Dente (OLGA)
Mejor estilo femenino en streaming: Evelyn Botto (OLGA)
Mejor estilista: Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
Mejor estilista: Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
Mejor estilo en redes: Carolina “Pampita” Ardohain
Mejor maquillador/a: Gervasio Larrivey
Mejor peluquero: Max Jara
Mejor influencer de moda: Zaira Nara
Nuevo talento de la moda: Valentina Schuchner