lunes 27 de abril de 2026
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27 de abril de 2026
Fea la actitud.

Acusan a Brian Sarmiento de escupir la comida de sus compañeros en Gran Hermano

Una polémica imagen de Brian Sarmiento en la casa de Gran Hermano volvió aponer al exfutbolista de Banfield en el centro de la escena.

Brian Sarmiento, polémico en Gran Hermano.&nbsp;

Brian Sarmiento, polémico en Gran Hermano. 

Brian Sarmiento quedó nuevamente en medio de una polémica en Gran Hermano Generación Dorada luego de que se haga viral en las redes sociales de una imagen en la que se lo observa escupiendo la comida de sus compañeros del certamen de Telefe.

La actitud del exfutbolista de Banfield generó un fuerte repudio en las redes sociales y hasta puso en duda su continuidad dentro de la casa.

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“No es la primera vez que lo hace. Larga escupitajos en la bacha. Es inmundo y da muchísimo asco”, señaló un usuario en redes sociales en relación con la acusación que pesa sobre Brian Sarmiento.

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Polémica imagen de Brian Sarmiento.

Polémica imagen de Brian Sarmiento.

La imagen polémica de Brian Sarmiento

La captura del momento donde se ve al exfutbolista soltando algo de su boca se viralizó y generó una ola de comentarios señalando el desagradable comportamiento del participante.

Por lo pronto, Brian Sarmiento está en la placa de nominados de Gran Hermano y vuelve a quedar en la cuerda floja en el certamen de Telefe.

Este lunes por la noche se definirá quien será el próximo eliminado entre Yipio, Sol Abraham, Brian Sarmiento, Danelik Galazán y Franco Zunino.

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