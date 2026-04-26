Por qué Daniela Celis tenía "miedo" de salir de Gran Hermano

Daniela Celis confesó por qué tenía miedo de salir de la casa de Gran Hermano.

Mientras la casa de Gran Hermano Generación Dorada sigue sin paz, Daniela Celis reveló los particulares motivos por los cuales nunca pensó en salir del reality de Telefe por decisión propia y conmovió a todos con su fuerte e inesperada confesión.

Lo contó tras la salida de Jessica Maciel por decisión propia y también por las partidas de Gran Hermano de Andrea del Boca y Jenny Mavinga.

Para el infarto. Daniela encendió las redes con una microbikini que volvió locos a todos

“Yo no quería salir. Yo tenía miedo de salir. Era como: ¿qué pasará en el exterior? ¿Qué pasará en el mundo real? Estás viviendo una vida en la que no tenés que trabajar, no tenés que pensar en pagar las cuentas, tenés que preocuparte por una nueva prueba de líder, por la prueba semanal, hacer juegos, pensar en quién vas a votar, justificaciones. Era lo único que te preocupaba. Después tenías todo”, explicó Daniela Celis.

Al responder si había dejado a alguien a cargo de sus asuntos antes de ingresar, fue contundente: “Yo no tenía nada para dejar a cargo porque no tenía nada”.

image Daniela Celis habló de Gran Hermano.

Daniela Celis y su cambio de vida

Daniela Celis contó que antes de Gran Hermano su situación económica no era la mejor y que el reality le cambió la vida. En esa línea, relató con asombro el descubrimiento de comodidades dentro de la casa a las que no estaba habituada.

“Adentro de la casa de Gran Hermano yo conocí la cocina eléctrica, no sé, algo que hacía así y se abría la alacena. Era una vida que yo estaba viviendo...”, explicó.

“Yo no quería salir. Yo quería estar ahí hasta que me saquen o que arruine todo”, confesó, y agregó: “Yo estaba viviendo en la casa de mi mamá, y de repente estaba viviendo una vida ahí...”.