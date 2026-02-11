El drama de Daniela Celis: "Me imputaron penalmente"

Con mucha angustia, Daniela Celis explicó porqué está imputada penalmente.

Daniela Celis contó en sus redes el drama que está viviendo tras ser imputada penalmente por la Justicia. La ex Gran Hermano salió a explicar la situación y contar su propia versión de los hechos. Además, aclaró que el tema está en manos de sus abogados.

La modelos se mostró muy afectada por lo que está pasando y por eso quiso hacerlo público a través de un texto y una foto de ella misma que subió a las historias de Instagram. "¿Pueden creer lo que estoy viviendo?", comenzó diciendo.

Luego, explicó: "Se me termina de imputar penalmente en una causa por apuestas ilegales en 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta falsa y un número de celular que no es mío".

Además, aclaró: "No soy yo", y detalló la mamá de Laia y Aimé: "Es una cuenta fandom con más de 400K. Está facturando cifras millonarias con mi imagen y yo tengo que abonar una locura de dinero para que se demuestre que soy inocente".

El largo texto que escribió también revela cómo se siente ante dicha problemática y se preguntó: "¿Qué injusta es la vida, no?". Y cerró con un mensaje que refleja su angustia: "Así es como me trata el 2026". Por último, Daniela agregó que ya está trabajando en su defensa junto a su abogado, intentando resolver esta situación que la tiene atravesando un inicio de año complicado y lleno de incertidumbre. ¿Qué pasará? Mirá el posteo que hizo Daniela Celis HA0mRd-WEAAVFCz

Compartí esta nota en redes sociales:







