miércoles 11 de febrero de 2026
Escribinos
11 de febrero de 2026
¿Qué le pasó?

El drama de Daniela Celis: "Me imputaron penalmente"

La ex Gran Hermano Daniela Celis sorprendió a sus seguidores a través de un posteo que revela su angustia ante una situación judicial que la atormenta.

Con mucha angustia, Daniela Celis explicó porqué está imputada penalmente.&nbsp;

Con mucha angustia, Daniela Celis explicó porqué está imputada penalmente. 

Daniela Celis contó en sus redes el drama que está viviendo tras ser imputada penalmente por la Justicia. La ex Gran Hermano salió a explicar la situación y contar su propia versión de los hechos. Además, aclaró que el tema está en manos de sus abogados.

La modelos se mostró muy afectada por lo que está pasando y por eso quiso hacerlo público a través de un texto y una foto de ella misma que subió a las historias de Instagram. "¿Pueden creer lo que estoy viviendo?", comenzó diciendo.

Lee además
Thiago Medina y Daniela Celis.
Lo que vendrá

Qué estarán haciendo juntos Daniela Celis y Thiago Medina
Daniela Celis, emocionada. 
Fuerte.

El desconsolado llanto de Daniela Celis por una inesperada noticia

Luego, explicó: "Se me termina de imputar penalmente en una causa por apuestas ilegales en 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta falsa y un número de celular que no es mío".

Además, aclaró: "No soy yo", y detalló la mamá de Laia y Aimé: "Es una cuenta fandom con más de 400K. Está facturando cifras millonarias con mi imagen y yo tengo que abonar una locura de dinero para que se demuestre que soy inocente".

El largo texto que escribió también revela cómo se siente ante dicha problemática y se preguntó: "¿Qué injusta es la vida, no?". Y cerró con un mensaje que refleja su angustia: "Así es como me trata el 2026".

Por último, Daniela agregó que ya está trabajando en su defensa junto a su abogado, intentando resolver esta situación que la tiene atravesando un inicio de año complicado y lleno de incertidumbre. ¿Qué pasará?

Mirá el posteo que hizo Daniela Celis

HA0mRd-WEAAVFCz
Temas
Seguí leyendo

Qué estarán haciendo juntos Daniela Celis y Thiago Medina

El desconsolado llanto de Daniela Celis por una inesperada noticia

La importante decisión que tomó de Daniela Celis luego de ser mamá 

Daniela encendió las redes con una microbikini que volvió locos a todos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El flamante papi, Chino Darín muy amablemente habló con los medios y brindó detalles del parto y del estado de salud de Úrsula Corberó. 
Flamante papá.

El Chino Darín reveló detalles del nacimiento de su primer hijo con Úrsula Corberó

Las más leídas

Te Puede Interesar

Narela Barreto, la joven oriunda de Banfield.
Misterio.

Caso Narela Barreto: afirman que no hay registro oficial de su muerte en Los Ángeles