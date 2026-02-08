domingo 08 de febrero de 2026
8 de febrero de 2026
Para el infarto.

Daniela Celis encendió las redes sociales con una microbikini que volvió locos a todos

Daniela Celis encendió las redes sociales al mostrarse con una microbikina extrema que enloqueció a sus seguidores.

@danielacelis01

La temporada de verano en la Costa Atlántica tiene una nueva protagonista viral. Daniela Celis, popularmente conocida como "Pestañela", encendió las redes sociales este sábado con una producción de fotos desde las playas de Pinamar que no pasó desapercibida. La influencer decidió realizar un "destape" playero apostando a la tendencia más audaz de la temporada.

La ex participante de Gran Hermano lució una microbikini ultra cavada que resalta su figura, combinando la sensualidad de la moldería minimalista con el glamour que la caracteriza. Fiel a su estilo, el outfit de playa no estuvo completo sin sus marcas registradas: una importante cantidad de accesorios de diseño —collares y brazaletes de Fari Collezione— y sus infaltables pestañas postizas XL, detalle que ella misma destacó en su publicación: "Unas buenas pestañas no pueden faltar".

Daniela Celis (3)
"Que las cosas fluyan"

Bajo la lente de la fotógrafa Mila PH, Daniela Celis compartió las imágenes saliendo del agua con una reflexión sobre su presente: "Me metí al mar. Que las cosas fluyan, y nada influya. Porque en esta vida esperas lo que no pasa y pasa lo que no esperas. Relajá y disfrutá", escribió en su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores.

Daniela Celis (5)
Daniela Celis (6)
Daniela Celis (7)
Daniela Celis (8)
