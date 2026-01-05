lunes 05 de enero de 2026
5 de enero de 2026
La importante decisión que tomó de Daniela Celis de Gran Hermano luego de ser mamá

En una entrevista con la China Ansa, Daniela Celis se refirió a la tajante postura que adoptó después de una charla que mantuvo con su obstetra.

Daniela Celis y Thiago Medina, junto a sus hijas.
La última confesión llegó durante una emisión de Reaccionamos en vivo, en el Streams Telefe, donde Daniela Celis se sinceró frente a la China Ansa.

El disparador fue una recomendación médica que la dejó pensando: “A mí el obstetra me dijo: ‘Ojo, tenés óvulo doble y tenés 70% de posibilidades de que si quedás embarazada sea de vuelta múltiple’. Y ahí me replanteé la vida y dije: ‘Bueno, ya me saco turno, me ligo las trompas’”, contó.

La China, divertida y cómplice, le preguntó si alguna vez había pensado en “dejar de co…”. La respuesta de pareja de Thiago Medina la no tardó en llegar.

Daniela Celis, Thiago Medina y las hijas de ambos.

Daniela Celis habló de todo

“¡No! Eso jamás. Es la primera opción, es la vida, es comer, ser feliz y co… todo el tiempo. Si no, no es vida, chicos. Escuchá, ustedes no trabajan solamente para estar bien, hay que estar bien”.

La China Ansa, que también fue madre recientemente, acotó: “No, yo no tengo tiempo para nada”. A modo de cierre, la ex Gran Hermano remató la escena con su chispa habitual.

“Parte de la maternidad no todo es color de rosas, se tenía que decir y se dijo: ‘Estamos a las bo… llenas. Perdón’”, finalizó la charla sobre la meternidad.

