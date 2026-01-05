La importante decisión que tomó de Daniela Celis de Gran Hermano luego de ser mamá

Daniela Celis , ex participante de Gran Hermano 2022 , confirmó que se reconcilió con Thiago Medina , mientras que el joven se sigue recuperando del accidente que sufrió, y también se animó a hablar de la maternidad luego de haber sido mamá de gemelas.

La última confesión llegó durante una emisión de Reaccionamos en vivo, en el Streams Telefe, donde Daniela Celis se sinceró frente a la China Ansa .

El disparador fue una recomendación médica que la dejó pensando: “A mí el obstetra me dijo: ‘Ojo, tenés óvulo doble y tenés 70% de posibilidades de que si quedás embarazada sea de vuelta múltiple’. Y ahí me replanteé la vida y dije: ‘Bueno, ya me saco turno, me ligo las trompas’”, contó.

La China, divertida y cómplice, le preguntó si alguna vez había pensado en “dejar de co…”. La respuesta de pareja de Thiago Medina la no tardó en llegar.

image Daniela Celis, Thiago Medina y las hijas de ambos.

“¡No! Eso jamás. Es la primera opción, es la vida, es comer, ser feliz y co… todo el tiempo. Si no, no es vida, chicos. Escuchá, ustedes no trabajan solamente para estar bien, hay que estar bien”.

La China Ansa, que también fue madre recientemente, acotó: “No, yo no tengo tiempo para nada”. A modo de cierre, la ex Gran Hermano remató la escena con su chispa habitual.

“Parte de la maternidad no todo es color de rosas, se tenía que decir y se dijo: ‘Estamos a las bo… llenas. Perdón’”, finalizó la charla sobre la meternidad.