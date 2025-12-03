miércoles 03 de diciembre de 2025
El desconsolado llanto de Daniela Celis por una inesperada noticia

La ex Gran Hermano Daniela Celis compartió un emotivo video en las redes sociales luego de enterarse de que iba a cumplir un sueño.

Daniela Celis, emocionada. 

La pareja de Thiago Medina se encontraba en plena preparación para asistir a un evento cuando recibió un llamado de la producción. "Ay, no saben lo que pasó…", comenzó su video.

Zoe Bogach pasó por Gran Hermano. 
La teoría de Zoe Bogach de Gran Hermano para descubrir infidelidades

Martita Fort, cerca de un ex Gran Hermano. 
Qué pasa entre Martita Fort y un ex participante de Gran Hermano
Mientras se preparaba para conducir Patria y Familia, programa del canal de streaming Luzu TV, le llegó el listado de los 100 Personajes del Año, de la Revista Gente. Al revisar los nombres fue cuando descubrió la gran sorpresa.

“Recién me pasaron la rutina… Y cuando veo los 100 personajes, me enteré y me fijé que está mi nombre”, reveló y confesó que no tenía idea de que había sido seleccionada por la Revista Gente.

La emoción de Daniela Celis

Fue entonces que la emoción superó a la pareja de Thiago Medina, quien no pudo terminar sus palabras al recordar cuántas veces había esperado cumplir ese ansiado sueño.

"O sea que soy uno de los Personajes del Año y no lo sabía. Y siempre quise llegar. ¡Es una locura! Estás con figuras enormes alrededor… Es un sueño. Siempre los veía por redes sociales, a mis amigos, a mis colegas, y no lo puedo creer”, dijo la joven.

image
Daniela Celis, en la gala de Gente.

En un gesto espontáneo y muy propio de su personaje mediático, Daniela Delis cerró su descargo haciendo referencia a su imagen.

"No lo puedo creer chicos, soy uno de los 100 Personajes y me estoy enterando ahora. Me hubiera preparado de otra manera, me hubieran hecho las uñas, las pestañas… no me hice las pestañas”, concluyó entre risas y lágrimas, celebrando su gran momento profesional y personal en los medios.

