El desconsolado llanto de Daniela Celis por una inesperada noticia

Mientras se preparaba para conducir Patria y Familia, programa del canal de streaming Luzu TV, le llegó el listado de los 100 Personajes del Año, de la Revista Gente. Al revisar los nombres fue cuando descubrió la gran sorpresa.
“Recién me pasaron la rutina… Y cuando veo los 100 personajes, me enteré y me fijé que está mi nombre”, reveló y confesó que no tenía idea de que había sido seleccionada por la Revista Gente.
La emoción de Daniela Celis
Fue entonces que la emoción superó a la pareja de Thiago Medina, quien no pudo terminar sus palabras al recordar cuántas veces había esperado cumplir ese ansiado sueño.
"O sea que soy uno de los Personajes del Año y no lo sabía. Y siempre quise llegar. ¡Es una locura! Estás con figuras enormes alrededor… Es un sueño. Siempre los veía por redes sociales, a mis amigos, a mis colegas, y no lo puedo creer”, dijo la joven.
En un gesto espontáneo y muy propio de su personaje mediático, Daniela Delis cerró su descargo haciendo referencia a su imagen.
"No lo puedo creer chicos, soy uno de los 100 Personajes y me estoy enterando ahora. Me hubiera preparado de otra manera, me hubieran hecho las uñas, las pestañas… no me hice las pestañas”, concluyó entre risas y lágrimas, celebrando su gran momento profesional y personal en los medios.