La confesión de Susana Roccasalvo sobre Nico Occhiato: "Lo conozco desnudo"

Susana Roccasalvo sorprendió con una inesperada revelación sobre su relación cercana con Nico Occhiato en una picante anécdota que la periodista contó al aire de Blender. Como era de prever, todos quedaron sorprendidos en el estudio al escuchar esta historia.

Invitada al ciclo de streaming que conduce José María Listorti, Susana Roccasalvo participó de un divertido ida y vuelta en el que tuvo que elegir entre Nico Occhiato y Migue Granados.

En medio de esa sección del programa, la periodista habló de su vínculo con ambos y terminó haciendo una confesión sorpresiva. Cuando José María Listorti l e preguntó a quién quería menos, la conductora respondió entre risas: “Ninguno de los dos me invitó a su streaming”.

“Los dos me conocen desde chiquitos”, explicó luego. Y agregó: “Los dos son talentosos. Uno tiene más cabeza de empresario, Nico; el otro, más cabeza artística”.

image Susana Roccasalvo habló de todo.

Susana Roccasalvo y su relación con Nico Occhiato

Luego, Susana Roccasalvo recordó su vínculo con Nico Occhiato y sorprendió con una frase picante que generó revuelo en las redes sociales. “Nico nació en Canal 9, en Combate. Lo conozco hasta desnudo”, reveló, dejando estupefactos a todos los que estaban presentes en el estudio.

Y completó: “Los de Combate tenían el camarín doble, eran enormes y al lado, pegadito, estaba el mío. Ellos pasaban empapados, se tenían que cambiar, se iban sacando esos trajes de neoprene y a todos los vi en slip”.

Cuando le consultaron por el físico del conductor, la periodista respondió con picardía: “Me regocijé unos cuantos días. Eso sí que era colágeno puro. Ahora no pasa eso en Canal 9”.