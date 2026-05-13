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13 de mayo de 2026
¡Ups!

La confesión de Susana Roccasalvo sobre Nico Occhiato: "Lo conozco desnudo"

Susana Roccasalvo estuvo de invitada en un ciclo Blender y recordó una vieja y picante anécdota que involucra a Nico Occhiato.

Susana Roccasalvo y Nicho Occhiato.&nbsp;

Susana Roccasalvo y Nicho Occhiato. 

Invitada al ciclo de streaming que conduce José María Listorti, Susana Roccasalvo participó de un divertido ida y vuelta en el que tuvo que elegir entre Nico Occhiato y Migue Granados.

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En medio de esa sección del programa, la periodista habló de su vínculo con ambos y terminó haciendo una confesión sorpresiva. Cuando José María Listorti le preguntó a quién quería menos, la conductora respondió entre risas: “Ninguno de los dos me invitó a su streaming”.

“Los dos me conocen desde chiquitos”, explicó luego. Y agregó: “Los dos son talentosos. Uno tiene más cabeza de empresario, Nico; el otro, más cabeza artística”.

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Susana Roccasalvo habló de todo.

Susana Roccasalvo habló de todo.

Susana Roccasalvo y su relación con Nico Occhiato

Luego, Susana Roccasalvo recordó su vínculo con Nico Occhiato y sorprendió con una frase picante que generó revuelo en las redes sociales. “Nico nació en Canal 9, en Combate. Lo conozco hasta desnudo”, reveló, dejando estupefactos a todos los que estaban presentes en el estudio.

Y completó: “Los de Combate tenían el camarín doble, eran enormes y al lado, pegadito, estaba el mío. Ellos pasaban empapados, se tenían que cambiar, se iban sacando esos trajes de neoprene y a todos los vi en slip”.

Cuando le consultaron por el físico del conductor, la periodista respondió con picardía: “Me regocijé unos cuantos días. Eso sí que era colágeno puro. Ahora no pasa eso en Canal 9”.

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