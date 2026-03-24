Susana Roccasalvo contra el programa de Marcela Tauro: "Venden basura"

Susana Roccasalvo salió al cruce de las versiones que circularon en Infama, el ciclo de América TV que conduce Marcela Tauro, sobre las supuestas internas que se generaron en las grabaciones de MasterChef Celebrity. La conductora de Implacables dijo que “venden basura”.
“Que a nosotros nos vendieron la familia unida, esa familia que todo el mundo se llevaba bien. Me refiero a la gente de MasterChef. Chicos, al final estaban todos separados”, lanzó Cora Debarbieri en Infama.
Además, lanzó una advertencia a la producción de Jotax, la responsable de Infama el ciclo conducido por Marcela Tauro. "Mañana me voy a comunicar con ustedes. Les podría decir cosas que los harían ruborizar y bajar la cabeza", cerró contundente.