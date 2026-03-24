Susana Roccasalvo contra el programa de Marcela Tauro: "Venden basura"

Susana Roccasalvo salió al cruce de las versiones que circularon en Infama, el ciclo de América TV que conduce Marcela Tauro , sobre las supuestas internas que se generaron en las grabaciones de MasterChef Celebrity . La conductora de Implacables dijo que “venden basura”.

“Que a nosotros nos vendieron la familia unida, esa familia que todo el mundo se llevaba bien. Me refiero a la gente de MasterChef. Chicos, al final estaban todos separados”, lanzó Cora Debarbieri en Infama.

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Mientras que Infama también construyó un relato donde la “familia MasterChef” aparecía resquebrajada, contando las internas entre los participantes del ciclo de Telefe.

Fiel a su estilo, Susana Roccasalvo recogió el guante y desmintió punto por punto la información vertida por el panel de Infama, tildándola de "basura".

"Toda la basura que vendieron hoy sobre la gente de MasterChef es totalmente mentira. Laburen, muchachos, laburen. No vendan carne podrida al público", sentenció la conductora sobre el tema.

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Además, lanzó una advertencia a la producción de Jotax, la responsable de Infama el ciclo conducido por Marcela Tauro. "Mañana me voy a comunicar con ustedes. Les podría decir cosas que los harían ruborizar y bajar la cabeza", cerró contundente.