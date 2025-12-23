Susana Roccasalvo colapsó en pleno desafío navideño en MasterChef Celebrity

Los participantes de Masterchef Celebrity , tuvieron una noche temática de Navidad, en la que debieron preparar un pino de galletitas en el ciclo de Telefe. Apenas anunciaron la prueba los jurados afirmaron que es un desafío que le va a encantar a Susana Roccasalvo .

De todos modos, mientras estaba cocinando en su estación la reconocida periodista tuvo una crisis inesperada. “Hoy ya no tengo ganas”, sentenció Susana Roccasalvo mientras se apoyaba en la cocina, resignándose ante el desafío.

A lo que su compañera de estación en el ciclo de Telefe , Sofi Martínez , se acercó a alentarla e incentivarla a que termine la prueba, que todos están igual.

Cuando llegó el momento de presentar su pino de galletitas, se acercó afirmando: “Todo es peque”. Entonces explicó: “Se me rompieron, algunas no se cocinaron”.

En ese momento, Wanda Nara comentó: “Algo te enloqueció, porque vos con la pastelería sos buenísima”. A lo que la participante confesó: “Sí, me desbordó”. Frente a las cámaras reveló: “Yo en un momento tiré la toalla, dije ‘esto se terminó’, me desbordé, pero por lo menos cumplí”.

Susana Roccasalvo con Momi y Andy.

Luego de probar las galletitas, los tres chefs destacaron que la partiicpante se haya quedado a terminar la prueba y lo haya presentado.

“Bastante bien que llegaste a acá, colapsaste pero no del todo”, comentó Wanda Nara y Susana afirmó: “Sí, por lo menos llegué a presentar algo, había tirado la toalla”. Mientras la participante volvía a su estación, la conductora expresó: “No, eso nunca, la toalla no se tira jamás”.