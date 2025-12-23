martes 23 de diciembre de 2025
Escribinos
23 de diciembre de 2025
Todo mal.

Susana Roccasalvo colapsó en pleno desafío navideño en MasterChef Celebrity

Susana Roccasalvo desbordó durante la prueba del pino de galletitas en MasterChef Celebrity y hasta pensó en abandonar la prueba.

Susana Roccasalvo en MasterChef Celebrity.&nbsp;

Susana Roccasalvo en MasterChef Celebrity. 

De todos modos, mientras estaba cocinando en su estación la reconocida periodista tuvo una crisis inesperada. “Hoy ya no tengo ganas”, sentenció Susana Roccasalvo mientras se apoyaba en la cocina, resignándose ante el desafío.

Lee además
Evangelina Anderson le tiró onda a Ian Lucas. 
A full.

Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity: "Mi amor"
Sofía Gonet, no para. 
No para.

Quién es Sofía Gonet, entre MasterChef Celebrity y su ex Homero Pettinato
Embed

A lo que su compañera de estación en el ciclo de Telefe, Sofi Martínez, se acercó a alentarla e incentivarla a que termine la prueba, que todos están igual.

El mal momento de Susana Roccasalvo en MasterChef Celebrity

Cuando llegó el momento de presentar su pino de galletitas, se acercó afirmando: “Todo es peque”. Entonces explicó: “Se me rompieron, algunas no se cocinaron”.

En ese momento, Wanda Nara comentó: “Algo te enloqueció, porque vos con la pastelería sos buenísima”. A lo que la participante confesó: “Sí, me desbordó”. Frente a las cámaras reveló: “Yo en un momento tiré la toalla, dije ‘esto se terminó’, me desbordé, pero por lo menos cumplí”.

whwUiZ4t
Susana Roccasalvo con Momi y Andy.

Susana Roccasalvo con Momi y Andy.

Luego de probar las galletitas, los tres chefs destacaron que la partiicpante se haya quedado a terminar la prueba y lo haya presentado.

“Bastante bien que llegaste a acá, colapsaste pero no del todo”, comentó Wanda Nara y Susana afirmó: “Sí, por lo menos llegué a presentar algo, había tirado la toalla”. Mientras la participante volvía a su estación, la conductora expresó: “No, eso nunca, la toalla no se tira jamás”.

Temas
Seguí leyendo

Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity: "Mi amor"

Quién es Sofía Gonet, entre MasterChef Celebrity y su ex Homero Pettinato

Maxi López recordó los pedidos de Navidad de Wanda en MasterChef Celebrity

La hermana de Lionel Messi sufrió un grave accidente en Miami

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Contacto Estrecho, en Lomas de Zamora. 
No te lo pierdas.

Contacto Estrecho cierra el año el sábado en Lomas

Por  Edgardo Solano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Tres sospechosos fueron apresados y permanecen tras las rejas.
Robo frustrado.

Tres jóvenes detenidos en Villa Galicia por un intento de entradera