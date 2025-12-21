domingo 21 de diciembre de 2025
21 de diciembre de 2025
No para.

Quién es "La Reini" Sofía Gonet, entre MasterChef Celebrity y su ex Homero Pettinato

Sofía Gonet, o “La Reini”, saltó a la fama en las redes y hoy está MasterChef Celebrity y en plena polémica con su ex Homero Pettinato.

Sofía Gonet, no para.&nbsp;

Antes de sumarse a MasterChef Ceelbrity, Sofía Gonet, de 26 años, se hizo muy conocida en las redes sociales, como TikTok e Instagram, como “La Reini”.

image
Sofía Gonet, en MasterChef Celebrity.

Se trata de un apodo que ella misma impulsó como marca personal. Surgió de su característica forma de saludar a sus seguidores al inicio de cada video, con un cálido "Hola reinis". Desde allí, mostró un día a día, que incluyó viajes al extranjero, hoteles de lujo y un buen pasar de vida.

"La Reini" Sofía Gonet y su escándalo con Homero Pettinato

También se destacó por contar sin filtros cada detalle de su vida, de sus relaciones y de sus rupturas sentimentales, mostrando su costa humorística.

Sofía Gonet ya era una figura local del conurbano bonaerense, especialmente en Ramos Mejía, partido de La Matanza, donde empezó a construir notoriedad en Twitter y Facebook.

image
Sofía Gonet fue novia de Homero Pettinato.

La relación con Homero Pettinato fue parte central de su salto del mundo digital a una exposición masiva en los medios tradicionales. Confirmada públicamente a comienzos de 2025, la pareja se mostró en redes y en eventos. Sin embargo, la historia de amor no duró.

En julio de 2025 Sofía Gonet confirmó su separación y sorprendió al anunciar que se iría del país. De todos modos, se quedó en Argentina y se produjo una fuerte disputa mediática entre ambos.

