Quién es "La Reini" Sofía Gonet, entre MasterChef Celebrity y su ex Homero Pettinato

Sofía Gonet también conocida como “La Reini”, es una de las participantes de MasterChef Celebrity, en Telefe, es una figura de las redes sociales y también está en el centro de la escena por sus polémicas con Homero Pettinato, su exnovio.
Antes de sumarse a MasterChef Ceelbrity, Sofía Gonet, de 26 años, se hizo muy conocida en las redes sociales, como TikTok e Instagram, como “La Reini”.
Se trata de un apodo que ella misma impulsó como marca personal. Surgió de su característica forma de saludar a sus seguidores al inicio de cada video, con un cálido "Hola reinis". Desde allí, mostró un día a día, que incluyó viajes al extranjero, hoteles de lujo y un buen pasar de vida.
También se destacó por contar sin filtros cada detalle de su vida, de sus relaciones y de sus rupturas sentimentales, mostrando su costa humorística.
Sofía Gonet ya era una figura local del conurbano bonaerense, especialmente en Ramos Mejía, partido de La Matanza, donde empezó a construir notoriedad en Twitter y Facebook.
La relación con Homero Pettinato fue parte central de su salto del mundo digital a una exposición masiva en los medios tradicionales. Confirmada públicamente a comienzos de 2025, la pareja se mostró en redes y en eventos. Sin embargo, la historia de amor no duró.
En julio de 2025 Sofía Gonet confirmó su separación y sorprendió al anunciar que se iría del país. De todos modos, se quedó en Argentina y se produjo una fuerte disputa mediática entre ambos.