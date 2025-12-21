domingo 21 de diciembre de 2025
Escribinos
21 de diciembre de 2025
Lo que vendrá.

Cuándo será el regreso de Guillermo Francella al teatro

Después de la serie "El Encargado" y de la película "Homo Argentum", Guillermo Francella vuelve al teatro con “Desde el Jardín”.

ff82M5t5

Se trata de una adaptación inédita de la novela “Being There”, del escritor polaco-norteamericano Jerzy Kosinski; publicada en 1971 y en la cual se basó también la película de culto protagonizada por Peter Sellers en 1979. La versión teatral de “Desde el Jardín” tendrá su estreno en Argentina el 28 de marzo de 2026 en el teatro Metropolitan.

Lee además
Damián Betular y Paula Chaves, en la conducción de los Martín Fierro de Streaming. 
Uno por uno.

Todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming
El director de cine y su esposa fueron encontrados sin vida. 
Horror.

Hallan muertos al director de cine Rob Reiner y su esposa: sospechan de su hijo

Junto a Guillermo Francella estarán Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi.

La versión teatral y la dirección estarán a cargo de Marcos Carnevale, con producción general del propio Guillermo Francella, junto a Adrián Suar y Pablo Kompel.

image
Guillermo Francella vuelve al teatro.

Guillermo Francella vuelve al teatro.

Cómo es la obra de teatro con Guillermo Francella

“Desde el Jardín” cuenta la historia de Chance Gardiner (Guillermo Francella), un hombre de inteligencia limitada, criado toda su vida dentro de la mansión de un rico benefactor. No sabe leer ni escribir; su único conocimiento proviene del cuidado del jardín y de lo que ve en la televisión, su único contacto con el mundo.

Cuando el benefactor muere y Chance es expulsado de la casa, viéndose obligado a integrarse a la sociedad. El azar hace que conozca a Eva (Andrea Frigerio), una mujer de la alta sociedad que decide acogerlo en su casa junto a Ben, su marido (Víctor Laplace), un empresario influyente, enfermo en fase terminal; para quien Chance pronto será su mejor medicina.

El personaje de Chance carece de malicia, ambición o deseo de poder. Sin embargo y sin proponérselo, se convierte en un sabio accidental. Su literalidad, simplicidad y forma de expresarse con metáforas sobre plantas y estaciones climáticas son interpretadas por las personas que lo rodean - incluido el presidente de Estados Unidos (Martín Seefeld) - como un discurso filosófico o político de gran relevancia intelectual, a tener muy en cuenta. Tanto que llega a ser considerado un consejero influyente e incluso un candidato presidencial, todo por malas interpretaciones de su lenguaje inocente.

Temas
Seguí leyendo

Todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming

Hallan muertos al director de cine Rob Reiner y su esposa: sospechan de su hijo

Un Festival por la Memoria en Temperley reunirá música, teatro y reflexión

Quién es Sofía Gonet, entre MasterChef Celebrity y su ex Homero Pettinato

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Marina Calabró y Ana Rosenfeld. video
Se pudrió todo.

Por qué está todo mal entre Marina Calabró y Ana Rosenfeld

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los festejos de Navidad serán en espacios públicos de distintos barrios.
Este martes.

Navidad en Comunidad: Papá Noel recorrerá plazas y parques de Lomas de Zamora