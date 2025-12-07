lunes 08 de diciembre de 2025
7 de diciembre de 2025
Cómo fue el encuentro entre Guillermo Francella y Woody Allen

En un popular programa español, Guillermo Francella participó de un juego con el conductor y recordó un momento vivido con Woody Allen, un grande del cine.

Por Diario La Unión
&nbsp;Guillermo Francella y Woody Allen.&nbsp;

El actor participó del segmento “¿Está contando la verdad?”, donde debía relatar una anécdota para que el equipo del programa adivinara si se trataba de un hecho real o si estaba completamente inventado.

Guillermo Francella eligió contar una supuesta experiencia vivida en Nueva York junto a su hermano Ricardo. Según detalló, ambos estaban cenando en un restaurante ubicado sobre la Quinta Avenida cuando comenzó a reconocer a varias celebridades en el lugar, entre ellas, nada menos que Woody Allen.

La sola presencia del director lo descolocó y lo llenó de entusiasmo, aunque admitió que su dificultad para hablar inglés le jugó en contra: “Si yo manejara el idioma, te juro que me acerco y lo saludo”, confesó entre risas.

El encuentro de Guillermo Francella y Woody Allen

Durante la charla, el protagonista de “El Encargado” volvió sobre un clásico de sus entrevistas: su eterno desafío con el inglés. Contó que estudió varias veces, pero que algo siempre se interpone: “No me llega el agua al tanque. No sé qué pasa, pero hay algo que me traba”, bromeó, recordando que ni siquiera la ayuda de sus hijos logró destrabar el miedo escénico.

La anécdota incluyó también el rol de su hermano, totalmente ajeno a la situación y más preocupado por disfrutar la comida que por la presencia de Woody Allen. “Ricardo me decía: ‘Comé la pasta’. Y yo estaba paralizado porque a unos metros estaba él”, recordó.

image
Guillermo Francella en El Hormiguero.

Guillermo Francella en El Hormiguero.

El relato tomó un giro cuando Francella aseguró que Woody Allen, incluso, lo había invitado a sumarse a su mesa, donde lograron tener una breve conversación.

Sin embargo, al finalizar el juego del programa, el actor aclaró la verdad: todo lo ocurrido en el restaurante fue real excepto ese cierre hollywoodense, que fue la parte inventada para cumplir con la consigna del programa.

