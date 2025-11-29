Scarlett Johansson, en un clásico del cine de terror.

La actriz Scarlett Johansson protagonizará la nueva película de “El Exorcista”, un film que dirigirá, producirá y escribirá Mike Flanagan, de largo recorrido y muy conocido en la industria por sus películas de Cine de terror , según lo adelanta la revista Variety.

El proyecto es un "acercamiento radical" a la mítica película de terror y no será una secuela de “The exorcist Believer”, una secuela que vio la luz hace unos años.

La película original, que data de 1973, fue todo un éxito comercial con 441 millones de dólares recaudados en todo el mundo y diez nominaciones a los Oscar.

"Scarlett es una actriz brillante. Sus actuaciones siempre se sienten realistas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla del verano, y no podría estar más feliz de tenerla en esta película, dijo Flanagan, conocido por películas como 'La vida de Chuck' o 'La maldición de Hill House'.

Universal compró los derechos de la película original por 400 millones dólares en 2021 pero su primer intento para relanzar una saga en 2023 con “The Exorcist: Believer” no tuvo demasiado éxito. Por el momento, se desconocen otros datos del rodaje, salvo que se hará en la ciudad de Nueva York.

SCARLETT JOHANSSON NO PARA

Scarlett Johansson ayudó recientemente a revivir otra importante franquicia de Universal con "Jurassic World Rebirth", estrenada este verano, que recaudó 868 millones de dólares a nivel mundial.

Tras una reunión con los productores y Flanagan, Johansson se unió para liderar el relanzamiento de otra franquicia emblemática. El proyecto también le da a Johansson su primera película de terror oficial en su larga y exitosa carrera.

La película contará una historia completamente nueva ambientada en el universo de El Exorcista y no es una secuela de El Exorcista: Creyente.

Scarlett Johansson recientemente hizo su debut como directora con el drama de Sony Pictures Classics Eleanor the Great , que se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Cannes.