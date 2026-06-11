Danelik detalló su reencuentro con Brian Sarmiento tras salir de Gran Hermano: "Fue más..."

Brian Sarmiento fue eliminado por segunda vez de Gran Hermano Generación Dorada y, una vez afuera de la casa, pudo reencontrarse con Danelik Galazán, la joven con la que el exfutbolista de Banfield comenzó un romance dentro del certamen de Telefe.
Danelik contó cómo fue reencuentro con Brian Sarmiento, luego que el ex Banfield sea eliminado por segunda vez del certamen de Telefe.
Brian Sarmiento fue eliminado por segunda vez de Gran Hermano Generación Dorada y, una vez afuera de la casa, pudo reencontrarse con Danelik Galazán, la joven con la que el exfutbolista de Banfield comenzó un romance dentro del certamen de Telefe.
Durante una picante entrevista en el ciclo de streaming La Jugada, Danelik contó detalles de ese esperado reencuentro con Brian Sarmiento.
“Fue mejor que la anterior. Fue más cómodo, más placentero”, expresó con total sinceridad al recordar el momento íntimo que compartió con Brian Sarmiento tras su salida del reality.
Como era de prever, las palabras de la tucumana no tardaron en generar repercusión entre los seguidores del programa y generaron revuelo en las redes sociales.
Previamente, Brian Sarmiento había contado como sus sentimientos hacia Danelik durante su segunda estadía en la casa de Gran Hermano.
Apenas de quedar eliminado, en un diálogo íntimo con Santiago del Moro, confesó: “Me faltó su alegría”, dejando en claro como había extrañado a la joven.