viernes 12 de junio de 2026
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11 de junio de 2026
Es el amor.

Danelik detalló su reencuentro con Brian Sarmiento tras salir de Gran Hermano: "Fue más..."

Danelik contó cómo fue reencuentro con Brian Sarmiento, luego que el ex Banfield sea eliminado por segunda vez del certamen de Telefe.

Brian Sarmiento y Danelik.&nbsp;

Brian Sarmiento y Danelik. 

Durante una picante entrevista en el ciclo de streaming La Jugada, Danelik contó detalles de ese esperado reencuentro con Brian Sarmiento.

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“Fue mejor que la anterior. Fue más cómodo, más placentero”, expresó con total sinceridad al recordar el momento íntimo que compartió con Brian Sarmiento tras su salida del reality.

Como era de prever, las palabras de la tucumana no tardaron en generar repercusión entre los seguidores del programa y generaron revuelo en las redes sociales.

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Qué había contado Brian Sarmiento

Previamente, Brian Sarmiento había contado como sus sentimientos hacia Danelik durante su segunda estadía en la casa de Gran Hermano.

Apenas de quedar eliminado, en un diálogo íntimo con Santiago del Moro, confesó: “Me faltó su alegría”, dejando en claro como había extrañado a la joven.

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