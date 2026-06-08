¿Acoso? Brian Sarmiento vivió un incómodo momento con Luana en Gran Hermano

Brian Sarmiento vivió un incómodo momento en la casa de Gran Hermano Generación Dorada cuando Luana Fernández le tocó sus partes íntimas. Esto generó una serie conversaciones con sus compañeros del reality de Telefe y un revuelo en las redes sociales.

El exfutbolista de Banfield primero les contó a Solange Abraham y Cinzia Francischiello sobre lo sucedido al final de la fiesta del fin de semana. “Veníamos por el pasillo, viene Luana jodiéndome y me agarró acá”, explicó Brian Sarmiento ante sus compañeras sobre lo ocurrido.

La noticia se propagó rápidamente y Luana Fernández comenzó a preguntar en la casa por qué la miraban raro. Mariela Prieto le explicó que “armó un quilombo” y que “ya se iba a enterar”.

La charla de Brian Sarmiento y Luana Fernández

Brian Sarmiento supuso que Luana Fernandez ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo y tomó la decisión de hablar a solas con ella a la mañana siguiente, en el sector de la plaza de la casa de Gran Hermano.

“Ayer me sentí bastante incómodo cuando salimos del baile, me quedé helado porque una cosa es como jodemos nosotros, pero otra cosa es que me toques. No me gustaría volver a pasar por esa situación”, le dijo el ex futbolista de Banfield a la modelo. “No me siento cómodo exponiéndolo y no quiero que vuelva a suceder”, agregó.

image Brian Sarmiento pasó un mal momento.

“Lo hago jodiendo, no lo hice con intención, soy así. Te pido perdón, realmente lo hice jodiendo porque pensé que había confianza, pero no y hay límites obviamente. Perdón por hacerte sentir mal”, le contestó.

Brian Sarmiento, aclarando en que “antes del juego, son personas”, fue después al confesionario a comentar que el problema con Luana Fernández ya se encontraba cerrado tras la conversación sincera que mantuvieron en el patio.