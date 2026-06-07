domingo 07 de junio de 2026
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7 de junio de 2026
¡Ups!

Una participante de Gran Hermano fue sorprendida comiendo a escondidas en el baño

En la casa de Gran Hermano hay quejas por la falta de comida y una participante de reality de Telefe llegó al punto de alimentarse a escondidas.

Papelón en Gran Hermano.&nbsp;

Papelón en Gran Hermano. 

En la casa Gran Hermano Generación Dorada hay reclamos constantes por el presupuesto semanal y por la comida, incluso aseguran que a veces escasean los víveres dentro del certamen de Telefe. En este contexto, se dio un curioso episodio dentro del baño.

Las cámaras del reality detectaron a Luana Fernández ocultándose en el baño para comer un pan sentada arriba del inodoro. “Ocupado”, exclamó con la boca llena en el momento en que otro participante tocó la puerta para ingresar al sector.

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La participante trató de guardarse un pedazo de pan en el bolsillo, pero no lo logró. Ante este intento fallido, terminó de comerse lo que le quedaba y admitió que estaba “muerta de hambre”.

No es un hecho aislado en Gran Hermano

No se trata de una escena aislada en el día a día del reality, ya que a Luana Fernández la cruzaron en reiteradas oportunidades por quedarse con comida, como una porción de pizza que generó un conflicto entre Brian Sarmiento y Franco Zunino.

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A pesar de tener la costumbre de quedarse con pertenencias ajenas y de haber quedado nominada, el público la sigue apoyando, por lo que su continuidad en la casa parece no correr peligro.

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