Las fotos de las vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Cerdeña

Lali Espósito y Pedro Rosemblat disfrutaron de unas vacaciones y de unos días de descanso en la paradisíacas playas de la isla de Cerdeña. La artista banfileña compartió varias de las románticas postales de la pareja disfrutando de este viaje.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió un carrusel de fotos y videos con imágenes de las vacaciones en la exclusiva isla italiana del Mediterráneo.

A full. Lali y Cande, en una función especial de "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

Además de mostrarse con amigos, la pareja también visitó un altar de Diego Maradona, a quien Lali Espósito le rindió un homenaje.

Lali Espósito aparece en varias fotos vistiendo una bikini triangular negro minimalista que repite a lo largo del viaje, aros argolla dorados y el pañuelo marrón con lunares blancos anudado en la cabeza, con el pelo negro largo y húmedo cayendo sobre los hombros.

En bikinis, el carrusel mostró tres opciones: un triangular negro minimalista, el más recurrente; un triangular rojo a rayas finas blancas; y un triangular azul eléctrico con tirantes finos.

También la artista posó con una camiseta de la Selección Argentina en una de las fotos. Mientras que sus anteojos son de montura rectangular y marco fino con lentes oscuras.