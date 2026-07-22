Lucas Licht: "Ojalá en algún momento podamos quedar punteros"

Paridad absoluta en los primeros puestos de la Primera B , donde Talleres de Escalada aspira a pegar el zarpazo a la punta que hoy ostenta Arsenal. El entrenador Lucas Licht explicó lo dura que será esta segunda rueda que ya lleva cinco fechas disputadas.

Con el triunfo frente al complicado Brown de Adrogué , el Albirrojo se recuperó del traspié sufrido en Ingeniero Maschwitz para no perderle pisada al líder, al que visitará dentro de cuatro jornadas.

“Había que volver a ganar. Sacamos de positivo el resultado y ver que a los rivales que están arriba con nosotros les está costando. Creo que va a ser una segunda vuelta difícil”, aventuró Lucas Licht sobre este semestre que definirá la suerte de su equipo.

En ese sentido, el estratega de Talleres de Escalada agregó que “el torneo está largo, Excursionistas no ganó, Villa Dálmine tampoco, volvés a quedar a uno de la punta y el camino era volver a ganar, no importaba cómo, obviamente hay que solucionar los errores”.

El equipo de Lucas Licht se va para arriba.

Las primeras posiciones muestran a Arsenal con 50 puntos; Excursionistas y Talleres de Escalada con 49; Villa Dálmine 48; Deportivo Camioneros 47 y Sportivo Italiano 44.

Mirando la tabla, el razonamiento de Lucas Licht es acertado: “Va a ser apretado hasta el final. Tenemos que estar en ese pelotón de los cuatro, va a ser una segunda rueda como se viene dando, que no se van a sacar tantos puntos como en la primera rueda, tenemos que estar expectantes para llegar al final con chances. Ojalá en algún momento podamos quedar punteros, pero hoy nos toca ir de atrás”.

La ausencia de Fernando Enrique

La falta de fútbol que el equipo siente por momentos se debe a la baja por lesión de Fernando Enrique. El capitán lleva tres partidos afuera, por eso el entrenador debió cambiar en parte la táctica.

“Sabemos que jugadores experimentados te manejan el partido de otra manera, si hubiese estado en Armenio o Pablo Cortizo que le tocó salir en un momento lo hubiésemos manejado. Por ahí cuando metés chicos, tienen la ansiedad de ir para adelante y ganar y creo que el Negro (Enrique) te da eso. Más allá de eso, no solo a Talleres, le cuesta a Arsenal, a Excusio, a Villa Dálmine. A los cuatro de arriba nos están jugando diferente, todos te quieren ganar y nosotros tenemos que sobreponernos a eso. El Negro es un montón y no tenerlo también”.

Por eso es que Lucas Licht necesita de todos. La muestra fue el ingreso de Sebastián Álvarez, que marcó el gol de la victoria. “Todos los chicos están bien. Al que veo bien lo voy a poner, no me importa sea chico o sea grande. Seba viene haciendo unos entrenamientos como para estar y no le tocó el anterior partido. Se los dije, necesitamos de todos, del que está adentro y del que está afuera. Los campeonatos largos tienen estas cosas, que los que están afuera te dan una mano para logar cosas importantes”, finalizó el DT.