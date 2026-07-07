El banco de Talleres de Escalada genera goles con Mateo Muñoz

Talleres de Escalada es uno de los animadores de la Primera B . Este fin de semana goleó a Argentino de Quilmes como visitante por 3-0 y llegó a los 45 puntos. El que le puso la frutilla al postre en la Barranca fue Mateo Muñoz , el máximo goleador del Albirrojo en la temporada con seis anotaciones.

El media punta tiene 22 años y llegó a Remedios de Escalada en 2025, luego de un año superlativo con Estrella del Sur, de Alejandro Korn, logrando el ascenso. En mayo, extendió su contrato hasta diciembre de 2027 en Timote y Castro.

No es casualidad que los hinchas lo quieran, que sea una de las figuras del equipo de Lucas Licht , que meta goles, que tire gambetas. Pero sí es curioso que para el entrenador no sea titular. Y, además, su aporte goleador tiene una particularidad: cinco los convirtió aportando desde el banco de suplentes.

El primer lo marcó ante Argentino de Merlo (1-0), con solo 19 minutos en cancha; luego anotó ante Excursionistas (1-1), con 28m.; más tarde contra Liniers (arrancó como titular); 16 minutos le bastaron para marcarle a San Martín de Burzaco (2-0) y otros 16 minutos más versus Deportivo Merlo (2-0). Finalmente, con Argentino de Quilmes (3-0), en 10 minutos liquidó el pleito.

El último, con polémica incluida

Este último grito generó polémica por la jugada previa. El oriundo de Coronel Brandsen recibió de Milton Cantero y cuando enfrentó la salida del arquero Nahuel Yzaurralde definió de rabona, acompañó el trayecto de la pelota hacia el arco y la empujó a la red.

Esa acción -típica de potrero- encendió la bronca de los jugadores locales que se le fueron encima, mientras sus propios compañeros lo protegieron de las agresiones. Tras el tumulto, el árbitro Jonathan Barrios le sacó tarjeta amarilla.

Además del dato de color por la particularidad de sus goles, salvo el que decretó el 2-0 frente a Deportivo Merlo, los demás fueron en condición de visitante. El que espera, y no desespera, al final tiene premio. Y Mateo Muñoz puede dar crédito. Entra y golea, no muchos puedan darse ese lujo que Talleres de Escalada disfruta para poder concretar el objetivo del ascenso.