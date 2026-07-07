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7 de julio de 2026
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"Vértigo extremo", el proyecto conjunto de Chifladas Tango y Agustín Guerrero Quinteto

Las agrupaciones Chifladas Tango y Agustín Guerrero Quinteto presentan una grabación conjunta que incluyeron en su nuevo disco.

Chifladas Tango y Agustín Guerrero Quinteto, juntos.&nbsp;

Chifladas Tango y Agustín Guerrero Quinteto, juntos. 

“Vértigo extremo” es el nuevo proyecto conjunto de Chifladas Tango y el Agustín Guerrero Quinteto. Se trata de una colaboración que propone la grabación y filmación de dos obras en las que convergen los universos musicales de las dos agrupaciones de la región.

La primera es “Vértigo”, pieza de Camila Mandirola Lucci que forma parte del disco “Desborde” de Chifladas Tango. La segunda es “Deportes extremos”, de Agustín Guerrero con poesía de Pablo Marchetti, incluida en su disco-libro “Estupidez”.

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Ambas agrupaciones, abocadas al desarrollo del tango del Siglo XXI, se reúnen para realizar nuevas versiones de estas obras en una formación total singular, compuesta por dos flautas traversas, flauta contralto, clarinete, clarinete bajo, bandoneón, guitarra eléctrica, piano/sintetizador, contrabajo/bajo eléctrico, batería y voz.

La versión de “Vértigo” cuenta con una voz femenina, mientras que “Deportes extremos” incluye un recitado en voz masculina.

Grabaron el tema Agustina Kuntze y Julia Winokur en flauta traversa, Silvina Montagnoli en flauta contralto, Soledad Lugano en clarinete, Camila Mandirola Lucci en clarinete y composición, Manuel Barrios en bandoneón, Martín Rodríguez en guitarra, Agustín Guerrero en piano y sintetizador, Mateo Pérez Valente en contrabajo, Lucas Diego en batería y Pablo Marchetti en voz y poesía.

Chifladas Tango y Agustín Guerrero Quinteto, juntos.

Chifladas Tango y Agustín Guerrero Quinteto, juntos.

Tango, en vivo

El proyecto busca unir fuerzas para ampliar el alcance de ambas propuestas a través de una nueva obra en común. Cada grupo interpretará su repertorio, cerrando con las dos piezas en conjunto que suman 12 artistas en escena.

La cita será en Galpón B, Cochabamba 2536/2540, Capital, en marco del Festival Sin Cadenas, el domingo 12 de julio a las 20. Entradas anticipadas por Passline

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