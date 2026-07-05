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5 de julio de 2026
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Canticuénticos llegan a Banfield en las vacaciones de invierno

El grupo Canticuénticos hará temporada durante en las vacaciones de invierno y tendrá una escala en el Teatro Maipú de Banfield.

Canticuénticos llegan a Banfield.&nbsp;

Canticuénticos llegan a Banfield. 

Con 18 años de trayectoria, Canticuénticos logró algo singular: construir un repertorio que ya forma parte de la cultura popular contemporánea de las infancias en la región. Sus canciones circulan de manera orgánica en hogares, escuelas y espacios culturales de distintos países, consolidando un universo artístico de enorme alcance.

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Canticuénticos, un clásico de los más bajitos

Temas como “La cumbia del monstruo de la laguna”, “El pulpo cocinero”, “Acá Tá”, “El mamboretá” y “Quiero para mí”, entre muchos otros, forman parte del repertorio cotidiano de millones de chicas y chicos, y de las familias que les acompañan.

La dimensión del fenómeno del grupo santafesino también se refleja en su presencia digital: su canal oficial supera el millón de suscriptores y acumula más de mil millones de reproducciones, consolidando su impacto en el universo audiovisual infantil de la música habla hispana.

El recorrido internacional del grupo refuerza ese alcance: durante el año realizó presentaciones en Colombia, Chile y México; tras las vacaciones de invierno iniciará su tercera gira por España. Luego continuará con una extensa agenda nacional hacia el segundo semestre.

Canticuenticos en vivo.

Canticuenticos en vivo.

En paralelo, Canticuénticos sigue expandiendo su obra con nuevos proyectos musicales a través de su serie “Canti Duéticos”, donde ya presentaron La cumbia del monstruo junto a La Delio Valdez, y que continuará próximamente con nuevas versiones junto a reconocidos artistas de la música popular.

Además de sus seis discos de canciones originales, el grupo desarrolló una colección de libros ilustrados que amplía su universo creativo hacia otros lenguajes, consolidando una obra integral dedicada a las infancias.

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