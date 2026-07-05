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5 de julio de 2026
Atención.

Cuáles son las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua

La empresa AySA confirmó que la próxima semna habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por obras.

AySA informó que habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

AySA informó que habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

En pocas palabras

  • AySA informa: Se programaron cortes de agua en Lomas de Zamora para la próxima semana por obras.
  • Zonas afectadas: Los cortes impactarán distintas localidades entre el 6 y el 12 de julio.
  • Contacto y más info: Los vecinos pueden consultar detalles y novedades en los canales oficiales de AySA.
Resumen generado por Thinkindot AI

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que la próxima semana, entre el 6 y el 12 de julio, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, del lunes 6 al miércoles 8 de julio, entre las 9 y las 15, el servicio se verá afectado en la zona delimitada por las calles Santa Fe, Beruti, San Martín y Uriarte, en la localidad de Banfield.

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Los detalles.

Días y zonas de Lomas en los que habrá cortes de agua
AySA informó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora la próxima semana. 
A saber.

En estas zonas de Lomas habrá cortes de agua la próxima semana

También entre lunes y miércoles, pero de 12 a 17, habrá cortes de agua en las calles Charlone, Gral. Frías, Cap. de Fragata Moyano y la Av. Antártida Argentina, zona que comparten Turdera, Llavallol y Adrogué, de los partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Asimismo, el martes 7 de julio, entre las 8 y las 17, habrá cortes de agua en Camino de la Rivera, Camino Negro, Gral. Hornos y Martín Rodríguez, en las localidades lomenses de Banfield, Villa Fiorito, Villa Albertina e Ingeniero Budge.

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

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