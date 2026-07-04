Pedro Souto, tras el triunfo de Temperley: "Fuimos justos merecedores de la victoria"

Temperley logró un triunfo merecido sobre Tristán Suarez por 1 a 0 con gol de Pedro Souto y da pelea en los primeros puestos de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Nicolás Domingo fue efectivo, aprobechó al máximo su oportunidad y ganó un duelo clave en la lucha por ingresar al reducido.

Con este triunfo, Temperley suma 30 unidades, se ubica a seis puntos del líder, Gimnasia de Jujuy y se aferra a la ilusión del ascenso. Hace 6 partidos que no pierde y ganó 4 de los últimos 5 juegos en la categoría.

En ese contexto, Pedro Souto fue una de las figuras del Gasolero y se sigue afirmando como uno de los titulares del equipo dirigido por Nicolás Domingo. Con su polifuncionalidad y su llegada al arco contrario, el ex jugador de Banfield fue fundamental para lograr la victoria.

Al terminar el encuentro, la gran figura de la tarde, Pedro Souto , dialogó con la prensa y dejó sus sensaciones sobre un partido muy trabajado: "Fue un partido duro y muy parejo. Ellos venían de tener una primera rueda muy regular, siempre peleando en los puestos de arriba y con una idea bastante marcada, cosa que es muy difícil en esta categoría. Nosotros venimos en crecimiento, terminamos la primera rueda mucho más afianzados, con un equipo mucho más protagonista".

Cuando le preguntaron por el desarrollo del juego y el desgaste del complemento, el defensor reconoció que supieron adaptase a lo que pedía el trámite: "En el segundo tiempo se sufrió un poco más, como se debe sufrir en esta categoría. Estoy contento por el gol y por haber sumado otra vez de a tres para arrancar la segunda rueda de la mejor manera. En el segundo tiempo manejamos mucho más la pelota nosotros, ellos no tuvieron ninguna situación clara y me parece que hoy fuimos justos merecedores de la victoria".

Para cerrar, Pedro Souto prefirió mantener los pies sobre la tierra y no desviarse del objetivo principal del grupo de cara a lo que viene: "Nosotros vamos partido tras partido, tomándolo como lo que es: que son todas finales. Pasito a pasito vamos trabajando para llegar al final del campeonato lo más alto posible en la tabla".