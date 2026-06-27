El colectivo Temperley Tiene Memoria incorpora a la feria una posta de vacunación

El colectivo Temperley Tiene Memoria propone -en el marco de la feria de emprendedores que instalan cada domingo en la Plaza Colón- la posibilidad de recorrer el espacio en familia y además acercarse a una posta de vacunación que instalarán exclusivamente para la ocasión gracias a Salud Lomas .

Patricia Rodríguez , docente y una de las referentes del colectivo Temperley Tiene Memoria, invitó a todos a ser parte de la feria en la plaza ubicada en Álzaga y Jospe Martí, Temperley, de 11 a 18, pero recalcó la importancia de contar en el la plaza con la posta de salud del Municipio de Lomas: "Todo suma para brindar posibilidades a la comunidad y en este caso vamos a acercar al vecino la posibilidad de vacunarse en el marco de nuestros encuentros que se realizan todos los domingos".

En esta jornada de feria, desde el colectivo se mostraron más que satisfechos de poder contar con una posta de salud que llevará el Municipio de Lomas. "Queremos que los vecinos se acerquen porque va a estar en la plaza del barrio y a disposición para los que necesiten vacunarse", destacaron.

Los que quieran acercarse a la posta de salud deben tener en cuenta que estará sólo en el horario de 11 a 15 y allí los vecinos podrán acceder a las vacunas del calendario nacional y además estará disponible la vacuna antigripal.

"Los invitamos a todos a que se acerquen a completar el calendario de vacunación para cuidar la salud de toda nuestra comunidad", pidieron desde el colectivo y destacaron que en caso de lluvia se suspende la alternativa.

Temperley Tiene Memoria: un colectivo que recupera el poder de la palabra

Desde su fundación, el colectivo Temperley Tiene Memoria apunta a concientizar sobre los derechos humanos a través de estos encuentros en la feria. "Somos un colectivo político que trabaja para recuperar los espacios públicos donde además se apunta a fomentar el diálogo con el otro y a recuperar la Memoria como sociedad", señaló Rodríguez que también es escritora, docente e investigadora.

Por eso, los que se acerquen este domingo se van a encontrar con la feria con emprendedores de distintos rubros, tales como ropa de adultos, niños y para bebés, sahumerios, deco hogar, plantas, indumentaria circular con ropa interior, medias, accesorios, cosmética, marroquinería, panificados, repostería y mucho más.

Siempre basados en el objetivo de acercar a los lomenses a los lugares de encuentro, a los espacios públicos, para que fluya el diálogo y la comunicación de manera personal es que se instalan en la Plaza Colón cada fin de semana.