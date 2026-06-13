sábado 13 de junio de 2026
Escribinos
13 de junio de 2026
Cuidados.

Salud infantil en Lomas de Zamora: multiplican los controles médicos y la vacunación

El Municipio sigue recorriendo los barrios con operativos para prevenir enfermedades y garantizar una buena calidad de vida.

Profesionales de salud recorren escuelas y espacios públicos de Lomas.

Profesionales de salud recorren escuelas y espacios públicos de Lomas.

Con el objetivo de prevenir enfermedades y garantizar una buena calidad de vida, el Municipio sigue multiplicando los operativos de salud para niños y niñas de Lomas de Zamora.

Durante las últimas semanas se hicieron 4 operativos de aptos físicos para más de 950 alumnos de jardines comunitarios, quienes tuvieron chequeos de peso y talla, controles médicos con pediatras y aplicación de vacunas.

Lee además
En Lomas de Zamora realizaron un balance integral de la salud pública bonaerense.
Datos.

En Lomas realizaron un balance integral de la salud pública bonaerense
Unos 100 vecinos de Lomas acceden cada semana a los estudios gratuitos.
Por tercer año consecutivo.

Salud y bienestar: adultos mayores de Lomas tienen estudios gratuitos
salud infantil lomas2
Más de 950 alumnos de jardines comunitarios ya tuvieron controles gratuitos.

Más de 950 alumnos de jardines comunitarios ya tuvieron controles gratuitos.

Las jornadas a cargo de la Secretaría de Salud se llevaron a cabo en instituciones de Albertina, Lamadrid, Fiorito y Budge, donde las familias también completaron encuestas que permitirán fortalecer el trabajo territorial junto al programa Impulsoras de la Comunidad, una iniciativa articulada con Ambiente Lomas con el fin de promover hábitos saludables y garantizar el acceso a alimentos para embarazadas y niños de hasta 5 años.

A través del Programa de Salud Escolar, más de 500 estudiantes de primer grado ya tuvieron controles médicos y atención integral. La iniciativa en conjunto con el Gobierno de la Provincia llegó en lo que va del año a 22 escuelas en las que profesionales hicieron chequeos pediátricos, oftalmológicos, odontológicos, vacunación, charlas sobre alimentación saludable y técnicas de cepillado.

Controles de salud para promover un deporte seguro en Lomas de Zamora

Entre febrero y abril, el Municipio organizó 11 operativos de salud en clubes de barrio de Lomas de Zamora para que más de 5 mil tengan sus aptos físicos gratuitos y hagan deporte de forma segura durante todo el año.

Los operativos se hicieron en Los Halcones (Santa Catalina), Sargento Cabral (Centenario), Villa Amelia (Lamadrid), Villa Rita (Santa Marta), Juventud Unida (Fiorito), Polideportivo Gatica (Budge), El Fortín de Rivarola (Temperley), Villa Independencia (Parque Barón), San Martín (San José), Almafuerte (Lomas de Zamora) y Sarmiento (Albertina).

En cada una de estas sedes, los profesionales realizaron controles pediátricos, odontológicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, agudeza visual y vacunación. Estos aptos físicos permiten que niños, niñas y adolescentes hagan actividades deportivas durante todo el año tanto en los clubes como en las escuelas.

Temas
Seguí leyendo

En Lomas realizaron un balance integral de la salud pública bonaerense

Salud y bienestar: adultos mayores de Lomas tienen estudios gratuitos

Lomas tiene un nuevo consultorio de salud para la comunidad LGBT

Otermín impulsa en Lomas "Sábados en el Gobierno de la Comunidad"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El Refugio San Francisco de Asís debe asistir a 280 animales y para juntar fondos realizarán una jornada en Lomas de Zamora.
Para sumarse y ayudar

El Refugio San Francisco de Asís organiza un bingo familiar y una feria para juntar fondos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Mauro Méndez, otro ex Banfield en la mira de Lanús.
Bombazo.

Lanús va por otro 9 ex Banfield: ¿Mauro Méndez se acerca al Granate?