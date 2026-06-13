Salud infantil en Lomas de Zamora: multiplican los controles médicos y la vacunación

Con el objetivo de prevenir enfermedades y garantizar una buena calidad de vida, el Municipio sigue multiplicando los operativos de salud para niños y niñas de Lomas de Zamora .

Durante las últimas semanas se hicieron 4 operativos de aptos físicos para más de 950 alumnos de jardines comunitarios , quienes tuvieron chequeos de peso y talla, controles médicos con pediatras y aplicación de vacunas .

Las jornadas a cargo de la Secretaría de Salud se llevaron a cabo en instituciones de Albertina, Lamadrid, Fiorito y Budge , donde las familias también completaron encuestas que permitirán fortalecer el trabajo territorial junto al programa Impulsoras de la Comunidad , una iniciativa articulada con Ambiente Lomas con el fin de promover hábitos saludables y garantizar el acceso a alimentos para embarazadas y niños de hasta 5 años.

A través del Programa de Salud Escolar, más de 500 estudiantes de primer grado ya tuvieron controles médicos y atención integral. La iniciativa en conjunto con el Gobierno de la Provincia llegó en lo que va del año a 22 escuelas en las que profesionales hicieron chequeos pediátricos, oftalmológicos, odontológicos, vacunación, charlas sobre alimentación saludable y técnicas de cepillado.

Controles de salud para promover un deporte seguro en Lomas de Zamora

Entre febrero y abril, el Municipio organizó 11 operativos de salud en clubes de barrio de Lomas de Zamora para que más de 5 mil tengan sus aptos físicos gratuitos y hagan deporte de forma segura durante todo el año.

Los operativos se hicieron en Los Halcones (Santa Catalina), Sargento Cabral (Centenario), Villa Amelia (Lamadrid), Villa Rita (Santa Marta), Juventud Unida (Fiorito), Polideportivo Gatica (Budge), El Fortín de Rivarola (Temperley), Villa Independencia (Parque Barón), San Martín (San José), Almafuerte (Lomas de Zamora) y Sarmiento (Albertina).

En cada una de estas sedes, los profesionales realizaron controles pediátricos, odontológicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, agudeza visual y vacunación. Estos aptos físicos permiten que niños, niñas y adolescentes hagan actividades deportivas durante todo el año tanto en los clubes como en las escuelas.