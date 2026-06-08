Huerta, tejido y salud: nuevas actividades para los jubilados de Lomas.

Junto al Centro de Jubilados "Dame tu Mano", de Lomas, hicieron una jornada de juegos de mesa en la que disfrutaron del truco, buraco, chinchón, bingo, damas y jenga.

Las personas adultas mayores de Lomas de Zamora participan de actividades organizadas por el Municipio para garantizar la recreación , la socialización y el cuidado de la salud .

En el centro de jubilados "Un mundo solidario", de Temperley , armaron una huerta agroecológica con el objetivo de promover el acceso a alimentos frescos, saludables y libres de agrotóxicos. "La huerta va a ser un lugar de encuentro y construcción de lazos solidarios, donde se comparten saberes y se trabaja de manera colectiva. En conjunto con la Secretaría de Ambiente , la actividad funcionó como un espacio de estimulación motriz y cognitiva, reduciendo el sedentarismo y mejorando el bienestar emocional de los socios del centro", destacaron desde la Agencia de Personas Adultas Mayores (AMPAM) .

Para estar activos. Ayudan a los adultos mayores de Banfield a ejercitar su cerebro con gimnasia lúdica

Por su parte, referentes de distintos centros de jubilados formaron parte de una jornada de forestación y embellecimiento en el Centro de Promoción de Derechos La Casita de Lomas, donde también funciona la sede de la AMPAM. Además de plantar especies nativas , los vecinos tuvieron un taller en el que aprendieron técnicas de siembra y conocimientos prácticos para la plantación y el cuidado de especies adaptadas al clima.

Más de 300 vecinas tejen gorros, bufandas y chalecos para alentar a Argentina en el Mundial.

En el marco de la campaña de vacunación, se organizaron operativos en los centros jubilados "Nuevo Amanecer" (Centenario), "No queremos ser olvidados" (Lamadrid) y en el Centro de Veteranos de Malvinas (Lomas) para proteger a los vecinos contra la gripe.

Mientras que junto al Centro de Jubilados "Dame tu Mano", de Lomas, hicieron una jornada de juegos de mesa en la que disfrutaron del truco, buraco, chinchón, bingo, damas y jenga. Y en la previa del Mundial hay más de 300 vecinas que se convirtieron en Tejedoras de la Comunidad y están haciendo gorros, bufandas y chalecos de Argentina para que chicos y chicas de los merenderos alienten a la Selección.

Hacen chequeos gratuitos de salud en hospitales

Para cuidar la salud de las personas adultas mayores, el Municipio lleva adelante la tercera edición del programa que brinda controles médicos y estudios gratuitos.

Todas las semanas, los socios de los centros de jubilados acceden a una evaluación médica integral en el sector de internación de adultos de los Hospitales de Diagnóstico Inmediato de Banfield y Temperley. Los profesionales les hacen análisis de laboratorio, controles médicos clínicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, saturación, radiografías de tórax, electrocardiogramas y vacunación.

También les dan turnos para ecografías abdominales, ginecológicas, mamarias y mamografías. Dame tu Mano, Ubuntu, El Nuevo Renacer de Nocito, 20 de Septiembre, La Esperanza, Casa Bienestar, Villa Sastre, El Alero, La Victoria, Sol de Turdera, El Nuevo Amanecer, Rosedal y La Alegría de Vivir son algunas de las instituciones que ya formaron parte del programa.