Lomas: inauguraron un Centro de Día para adultos mayores con discapacidad

Un nuevo lugar para la contención y el bienestar de los vecinos en Lomas.

Para que los vecinos que se jubilan sigan teniendo un lugar de contención, socialización y recreación, el Municipio inauguró un Centro de Día para adultos mayores con discapacidad en Lomas de Zamora.

"Muchos vecinos que tienen discapacidad trabajaron durante toda su vida en Talleres Protegidos y al jubilarse surge la incertidumbre, para ellos y para sus familias, de perder ese espacio de contención fundamental. Por eso, con el impulso de Federico Otermín, creamos este lugar que les permite socializar y participar de actividades pensadas para fortalecer sus vínculos y bienestar en esta nueva etapa", expresó la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

centro de dia adultos discapacidad El nuevo Centro de Día funciona de lunes a viernes, de 14 a 18, en la calle Entre Ríos 1060. El nuevo Centro de Día funciona de lunes a viernes, de 14 a 18, en la calle Entre Ríos 1060. Ahí van adultos mayores con discapacidad que antes formaban parte de los Talleres Protegidos y ahora tienen actividades culturales, recreativas y acompañamiento terapéutico para garantizarles una buena calidad de vida.

"Cuando los operarios de los talleres protegidos se jubilan, muchas familias y referentes afectivos se preocupan porque esa persona con discapacidad ya no va a tener la rutina de ir al taller. Con este nuevo Centro de Día estamos ofreciendo un espacio seguro para que disfruten de talleres de arte, cultura y teatro ya sin la obligación de tener que trabajar y con acompañamiento terapéutico para su bienestar integral", destacó el director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad, Mauro Stefanizzi.

Fortalecen la inclusión de las personas con discapacidad "Mientras el Gobierno Nacional cierra, ataca y no quiere aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, en Lomas creamos la Agencia de Personas con Discapacidad para desarrollar políticas transversales que garanticen derechos en cada etapa de la vida, integrando áreas como empleo, deporte, salud y cultura. Como comunidad tenemos que cuidar a quienes más nos necesitan, por eso vamos a seguir fortaleciendo y creando instancias de encuentro que abracen, que escuchen y no dejen a nadie atrás", remarcó Tischik. La Agencia se encarga de la coordinación de los diferentes espacios que funcionan en Lomas como el Servio Especializado para niños con TEA, el Taller Protegido de Producción y los Centros de Día. Otro de los objetivos es seguir promoviendo el acceso al mundo laboral y el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas.

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