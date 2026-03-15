Suman en Lomas de Zamora nuevas actividades inclusivas para personas con discapacidad

A través del Municipio, en Lomas de Zamora siguen fortaleciendo las acciones en materia de atención, acompañamiento e inclusión de las personas con discapacidad .

Esta semana hicieron una nueva entrega de credenciales para viajar gratis en transporte público . "Esta herramienta permite promover la autonomía, la movilidad y la igualdad de oportunidades, facilitando el acceso a la educación, el trabajo, la salud y la vida social", destacaron desde la Agencia de Personas con Discapacidad .

El Pase Libre Multimodal (PLM) garantiza el acceso gratuito al transporte para personas con discapacidad, personas trasplantadas y quienes están en lista de espera para un trasplante. El Gobierno de la Provincia lanzó una nueva página web para tramitar el carnet de PLM con un diseño renovado y accesible.

La Agencia tiene una Oficina de Prácticas Laborales , donde en los últimos días incorporaron a tres vecinos. "En los próximos tres meses estarán formándose en tareas administrativas y habilidades de desenvolvimiento en el ámbito laboral, una experiencia pensada para fortalecer su autonomía, adquirir herramientas para el trabajo y potenciar nuevas oportunidades de inserción", informaron.

También se puso en marcha un nuevo ciclo de actividades para personas ciegas y con disminución visual que incluyen braile, tecnología, orientación y movilidad con técnicas para el uso del bastón blanco o verde, actividades recreativas en el Parque de Lomas, visitas a museos, talleres de ajedrez y clases de cocina, entre otras. Las propuestas estarán a cargo de la profesora Alicia Iedwab junto a un equipo interdisciplinario que acompañará cada encuentro.

Charlas y asesoramiento en discapacidad

El jueves 19 de marzo habrá dos propuestas abiertas a la comunidad. Desde las 10, en el Centro Comunitario La Maison de Budge (Turner 1773) realizaron un operativo territorial para brindar información a los vecinos sobre trámites del Certificado Único de Discapacidad, pensión no contributiva por invalidez y asesoramiento legal y social.

Mientras que en la sede de la Agencia de Discapacidad (Avenida Frías 1115), a las 13 habrá una charla informativa para conocer en profundidad los derechos y beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El encuentro está destinado a personas que ya cuentan con el CUD y quieran informarse sobre las herramientas y recursos disponibles.