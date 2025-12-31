Lomas: garantizan la inclusión y derechos de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad están sufriendo un ajuste brutal por parte de un Gobierno Nacional que recorta pensiones y prestaciones de salud . En contraposición, desde el Municipio de Lomas de Zamora siguen generando iniciativas para mejorar su calidad de vida.

Durante este año se emitieron 7.225 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) , que brindan acceso a varios beneficios como transporte público gratuito, asignaciones familiares, cobertura de salud, medicamentos y exención de patente, entre otros. Una Junta Evaluadora de profesionales se encarga de atender a niños y adultos para luego gestionar el certificado. Las personas que necesiten tramitar el CUD por primera vez o hacer una renovación pueden sacar un turno desde la web del Municipio .

A su vez, más de 600 vecinos recibieron el Pase Libre Multimodal (PLM) para viajar gratis en transporte público automotor y fluvial. La credencial destinada a personas con discapacidad, trasplantadas y quienes están en lista de espera para un trasplante se puede usar en todos los servicios urbanos e interurbanos de la Provincia de Buenos Aires. En caso de viajes de larga distancia, la empresa de transporte tiene que dar el pasaje de ida y vuelta al momento de solicitar el boleto.

El Gobierno de la Provincia lanzó una nueva página web para tramitar el PLM con un diseño renovado y accesible que facilita la navegación desde computadoras y dispositivos móviles, permitiendo que las personas puedan completar el trámite de forma más ágil y reduciendo los tiempos de gestión. Desde el Municipio se encargan de coordinar y entregar las credenciales.

En materia deportiva se ofrecieron actividades gratuitas como atletismo, natación, boccia, goalball, rugby mixto, fútbol inclusivo y la tradicional maratón Lomas Corre de Azul, que este año convocó a más de 1.000 personas. Mientras que una de las propuestas recreativas destacadas es la Matinée Lomas en Auditorio Sur para que adolescentes, jóvenes y adultos disfruten de la música y el baile con todas las comodidades.

Discapacidad: Lomas es pionera en servicios de salud

Lomas es el Municipio pionero en contar con un Servicio Especializado en Trastornos del Espectro Autista (TEA) que brinda diagnóstico y tratamiento a través de profesionales que llevan adelante propuestas educativas, recreativas y deportivas con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y la sociabilización de niños y niñas.

En la ciudad también hay un Taller Protegido de Producción y dos centros de día que trabajan para fortalecer el desarrollo de las personas con discapacidad. Otra de las novedades de este año es la creación de un Centro de Rehabilitación Visual para acompañar a personas ciegas y con disminución visual en su camino hacia la autonomía.