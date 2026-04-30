El documental "Rocambole, en el camino" estrenó con dos funciones a sala llena en el Cine Gaumont.

El documental "Rocambole, en el camino", realizado por Marcia Paradiso y Matías González, tuvo un estreno más que auspicioso: dos funciones a sala llena en el histórico Cine Gaumont, uno de los espacios más emblemáticos para el cine nacional.

La película recorre la vida y obra de Ricardo Cohen (Rocambole), figura clave del arte gráfico argentino y creador de la estética visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Su trabajo marcó a generaciones enteras, convirtiéndose en parte inseparable del imaginario cultural del rock nacional.

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Dirigido por dos egresados de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y vecinos de Luis Guillón, el film propone un recorrido íntimo por el universo creativo del artista, alejándose de la lógica biográfica tradicional para construir una mirada más sensorial y reflexiva sobre su obra.

A lo largo del documental se combinan materiales de archivo, testimonios y registros actuales que permiten reconstruir no solo su trayectoria, sino también el contexto cultural en el que emergió. Desde la escena under hasta la masividad del rock, la película pone el foco en cómo Rocambole construyó un lenguaje visual propio que trascendió las tapas de discos.

"Rocambole, en el camino" El equipo que llevó adelante la película.

"Rocambole, en el camino" Marcia Paradiso y Matías González, los realizadores del film.

"Rocambole, en el camino" El artista Rocambole estuvo presente en la proyección y le firmó la remera a Camilo.

"Rocambole, en el camino" Durante la función del sábado, a sala llena.

El documental seguirá recorriendo salas:

Este jueves 30/4 y el sábado 2/5, a las 18, estará en el Espacio INCAA Cine Avenida Bolívar; también este jueves 30/4, a las 18, se proyectará en el Espacio INCAA Cine Teatro Municipal de Quilmes; y el sábado 2/5 y el miércoles 6/5, a las 18 y 20.30 respectivamente, se proyectará en el Espacio INCAA Lorenzo Kelly, Cipolletti, Río Negro.

El viernes 8 de mayo, a las 19, estará en la Sala Lúcida (Av. Cabildo 4740, CABA); el miércoles 20/5, a las 20.30 en la Sala Ítaca (Humahuaca 4027, CABA); el martes 26/5, 18.30, en La Nave de los Sueños -Biblioteca Nacional (Agüero 2502, CABA); y el 29/5, a las 19, en la Sala Norita Cortiñas, Espacio INCAA-ATE (Moreno 2654, CABA).