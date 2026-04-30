jueves 30 de abril de 2026
Escribinos
30 de abril de 2026
Orgullo local.

El documental "Rocambole, en el camino" estrenó con dos funciones a sala llena en el Cine Gaumont

El documental realizado por Marcia Paradiso y Matías González tuvo su estreno en uno de los espacios más emblemáticos del cine nacional.

El documental Rocambole, en el camino estrenó con dos funciones a sala llena en el Cine Gaumont.

El documental "Rocambole, en el camino" estrenó con dos funciones a sala llena en el Cine Gaumont.

La película recorre la vida y obra de Ricardo Cohen (Rocambole), figura clave del arte gráfico argentino y creador de la estética visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Su trabajo marcó a generaciones enteras, convirtiéndose en parte inseparable del imaginario cultural del rock nacional.

Lee además
Llega el documental sobre Silvina Luna. 
Impactante.

Las fuertes imágenes del documental de Silvina Luna en Netflix

Rafael Nadal y su hijo. 
Prendé la tele.

Netflix estrena una serie documental sobre la vida de Rafael Nadal

Dirigido por dos egresados de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y vecinos de Luis Guillón, el film propone un recorrido íntimo por el universo creativo del artista, alejándose de la lógica biográfica tradicional para construir una mirada más sensorial y reflexiva sobre su obra.

A lo largo del documental se combinan materiales de archivo, testimonios y registros actuales que permiten reconstruir no solo su trayectoria, sino también el contexto cultural en el que emergió. Desde la escena under hasta la masividad del rock, la película pone el foco en cómo Rocambole construyó un lenguaje visual propio que trascendió las tapas de discos.

"Rocambole, en el camino"
El equipo que llev&oacute; adelante la pel&iacute;cula.&nbsp;

El equipo que llevó adelante la película.

"Rocambole, en el camino"
Marcia Paradiso y Mat&iacute;as Gonz&aacute;lez, los realizadores del film.&nbsp;

Marcia Paradiso y Matías González, los realizadores del film.

"Rocambole, en el camino"
El artista Rocambole estuvo presente en la proyecci&oacute;n y le firm&oacute; la remera a Camilo.&nbsp;

El artista Rocambole estuvo presente en la proyección y le firmó la remera a Camilo.

"Rocambole, en el camino"
Durante la funci&oacute;n del s&aacute;bado, a sala llena.&nbsp;

Durante la función del sábado, a sala llena.

El documental seguirá recorriendo salas:

Este jueves 30/4 y el sábado 2/5, a las 18, estará en el Espacio INCAA Cine Avenida Bolívar; también este jueves 30/4, a las 18, se proyectará en el Espacio INCAA Cine Teatro Municipal de Quilmes; y el sábado 2/5 y el miércoles 6/5, a las 18 y 20.30 respectivamente, se proyectará en el Espacio INCAA Lorenzo Kelly, Cipolletti, Río Negro.

El viernes 8 de mayo, a las 19, estará en la Sala Lúcida (Av. Cabildo 4740, CABA); el miércoles 20/5, a las 20.30 en la Sala Ítaca (Humahuaca 4027, CABA); el martes 26/5, 18.30, en La Nave de los Sueños -Biblioteca Nacional (Agüero 2502, CABA); y el 29/5, a las 19, en la Sala Norita Cortiñas, Espacio INCAA-ATE (Moreno 2654, CABA).

Temas
Seguí leyendo

Las fuertes imágenes del documental de Silvina Luna en Netflix

Netflix estrena una serie documental sobre la vida de Rafael Nadal

History estrena un documental íntimo sobre Pepe Mujica

Estrenos de cine: llega la esperada "El diablo viste a la moda 2"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Felipe Barrozo trae los clásicos de Intoxicados. 
No te lo pierdas.

Cultura del Sur de Temperley le rinde homenaje al rock argentino

Las más leídas

Te Puede Interesar

Duras críticas de la CGT al modelo económico que impulsa Javier Milei.
Descontento.

La CGT llamó a ponerle "un límite" al gobierno de Javier Milei en la marcha por el Día del Trabajador