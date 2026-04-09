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9 de abril de 2026
Impactante.

Las fuertes imágenes del documental de Silvina Luna en Netflix

Netflix publicó el primer tráiler del documental íntimo que Silvina Luna comenzó a grabar su celular para se escuchara su verdad.

Llega el documental sobre Silvina Luna.&nbsp;

Llega el documental sobre Silvina Luna. 

"Perfecta: La voz de Silvina Luna” es un documental que fue iniciado por la propia modelo y actriz para que el mundo escuchara su verdad y que estará disponible en Netflix en 2027. La plataforma ya adelantó las primeras imágenes.

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Un retrato íntimo de Silvina Luna

El documental es un retrato íntimo que recorre los últimos años de la ex Gran Hermano a través de material inédito grabado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad.

La película documental también revela, desde su intimidad, una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética.

“Silvina me pidió hasta el final que la filmara. Ella estaba con la cabeza que quería hacer este documental y quería mostrar todo lo que le estaba pasando. Ella quería que su historia sirviera para algo, que sea un ejemplo para otras personas”, dijo Ezequiel Luna.

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Fuerte documental sobre Silvina Luna.

Fuerte documental sobre Silvina Luna.

En el documental, la voz de Silvina Luna reconstruye la meteórica carrera y la batalla final de la modelo y actriz que conquistó a la Argentina.

Lo que suponía ser una simple cirugía estética, termina causándole un daño irreversible. Iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, este documental revela desde su intimidad una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética.

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