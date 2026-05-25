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25 de mayo de 2026
Lo que vendrá.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la segunda parte de "Cien años de soledad"

Netflix presenta la nueva entrega de la serie basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez y publicó el primer adelanto.

Netflix anunció el estreno de la nueva entrega de la serie.&nbsp;

Netflix anunció el estreno de la nueva entrega de la serie. 

La segunda parte de “Cien años de soledad”, la serie basada en la obra maestra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, será estrenada a nivel global el próximo 5 de agosto y constará de siete episodios, según lo anunció Netflix en las redes sociales.

En la primera parte, que fue estrenada el 11 de diciembre de 2024, la serie introdujo a los televidentes "en un Macondo marcado por la construcción de una utopía y la inocencia de sus inicios", y en la segunda abordará su progreso y decadencia.

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"En los cincuenta años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena", señaló Netflix en un comunicado.

Cómo será la segunda parte de la serie

La segunda parte de la serie fue dirigida por los cineastas colombianos Laura Mora, que participó en la primera y en esta ocasión conduce cuatro episodios, y Carlos Moreno.

El cierre de la producción incluye el “Gran Final” de la adaptación de la obra cumbre del Nobel colombiano, que llegará a las pantallas el 26 de agosto con el título “Cien años de soledad”.

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La segunda parte contará la firma del armisticio tras las guerras civiles del coronel Aureliano Buendía, la llegada del tren que "abrirá las puertas a la compañía bananera que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán, pues las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra", indicó la plataforma Netflix.

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