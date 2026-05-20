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20 de mayo de 2026
Prendé la tele.

Netflix estrena una serie sobre la vida de James Rodríguez

Netflix presenta una serie documental sobre James Rodríguez, el talentoso futbolista que brilló en Banfield, en Europa y en la Selección de su país.

Netflix estrena la serie de James Rodríguez.&nbsp;

Netflix estrena la serie de James Rodríguez. 

Netflix confirmó el estreno mundial de James, la serie documental sobre James Rodríguez, el talentoso futbolista colombiano de recordado paso por Banfield y por varios clubes europeos, para este jueves. Está producida por Clover Studios y dirigida por Simón Brand.

La producción mostrará, por primera vez, el lado más íntimo del futbolista colombiano que brilló en algunos de los clubes más importantes del mundo y en la Selección de su país.

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A lo largo de tres episodios, la docuserie repasará el camino de James Rodríguez desde sus inicios en Envigado hasta convertirse en una de las máximas figuras del fútbol internacional.

Además de sus logros deportivos, la producción también abordará los momentos más difíciles de su carrera, las críticas, la presión mediática y su evolución personal dentro y fuera de la cancha.

El relato en primer persona de James Rodríguez

Uno de los puntos más atractivos de la serie de James Rodríguez será el relato en primera persona del propio jugador, quien abrirá las puertas de su intimidad y compartirá detalles inéditos sobre su historia.

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La serie de Netflix de James Rodriguez.

La serie de Netflix de James Rodriguez.

La serie suma declaraciones de figuras del fútbol mundial y allegados personales. Participaron en las entrevistas nombres como Luis Díaz, Radamel Falcao García, David Ospina, Sergio Ramos, Marcelo, Carlo Ancelotti, Julio César Falcioni, José Néstor Pekerman y Néstor Lorenzo.

La aparición de Salomé Rodríguez, hija del protagonista, refuerza la dimensión familiar del relato, con testimonios directos sobre la presión y sacrificios fuera del césped.

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