Detuvieron en Lanús a un joven acusado de un robo de motochorros en Temperley

Detenido por robo bajo la modalidad motochorros.

Tras una investigación iniciada de oficio a partir de la viralización de un video en redes sociales, efectivos de la Comisaría 6º de San José lograron detener a uno de los presuntos autores de un asalto a mano armada de motochorros ocurrido en días atrás en Temperley.

El hecho calificado como "robo agravado por el uso de arma de fuego" había sucedido el pasado 5 de abril pasado, alrededor de las 6 de la mañana, en la intersección de las calles Hungría y Anchoris. Según la denuncia posterior, dos delincuentes armados que se movilizaban en moto interceptaron a tres jóvenes que caminaban por la zona.

Las víctimas (tres jóvenes hermanos) intentaron escapar corriendo para evitar el asalto, aunque finalmente fueron alcanzados por los atacantes, quienes le robaron un teléfono celular Samsung y otras pertenencias.

A partir de las tareas investigativas, la Policía logró identificar a uno de los sospechosos y establecer su domicilio. Con intervención de la UFI 11 y el Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora, se ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Méndez al 1100, en Monte Chingolo, partido de Lanús.

Motochorros-Robos Los celulares incautados a uno de los dos motochorros. Detenido por robo de motochorros Durante el procedimiento fue detenido Alexander Nahuel Avalos, de 18 años. Además, los agentes secuestraron 20 teléfonos celulares que serían de origen ilícito. La fiscalía interviniente avaló el procedimiento y dispuso la continuidad de las actuaciones. En tanto, la Policía continúa trabajando para identificar y detener al segundo acusado del robo.

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