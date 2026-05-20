Lanús visita a Liga de Quito en un partido decisivo

Lanús afrontará este miércoles un partido trascendental para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores . En la altura de Quito, a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, enfrentará a Liga de Quito por la fecha 5 del grupo G con la misión de sumar, al menos, un punto para seguir soñando.

El “Granate” se encuentra en la segunda colocación con 6 puntos y ubicado en zona de clasificación, pero tiene el mismo puntaje que el conjunto ecuatoriano y por eso para los dirigidos por Mauricio Pellegrino es un compromiso clave.

Con este panorama, el objetivo es concreto: sumar . Puede ser un punto o los tres, pero no puede volverse con las manos vacías. Y es que el empate también le permitirá a Lanús mantener la ventaja sobre Liga de Quito ya que, si dos equipos terminan con la misma cantidad de puntos, el primer desempate se hace por los cruces entre sí y en esa faceta se impone el Grana, gracias al triunfo por 1 a 0 en la Fortaleza .

Sin embargo, el desafío no será sencillo. El equipo dirigido por el brasileño Tiago Nunes se hace fuerte en su casa y le saca el máximo provecho a los 2800 metros de altura en los que está situado el estadio Rodrigo Paz Delgado. Y ante eso deberá imponerse Lanús, que en la fecha pasada la pasó mal en la altura de La Paz.

Liga de Quito, con figuras de peso

El equipo de la capital ecuatoriana llega en levantada luego de vencer 2-1 a Técnico Universitario por la Liga Ecuabet. Eso fue un aliciente después de la derrota ante Mirassol en Brasil y hoy está ilusionado con ganar los dos partidos de local, el primero ante Lanús, para clasificar a los octavos de final.

En ese sentido, si bien todavía no logra consolidar una idea de juego totalmente estable, mantiene opciones importantes que despiertan optimismo. En el ataque, la carta peligrosa es el brasileño Deyverson, mientras en el arco confía en la seguridad de Gonzalo Valle. A eso se le suma la solidez defensiva de Ricardo Adé y el equilibrio que le aporta al mediocampo el chileno Fernando Cornejo.

Posibles formaciones

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Luis Segovia, José Quintero, Jesús Pretell, Fernando Cornejo, Leonel Quiñónez, Yerlin Quiñónez, Deyverson Silva, Michael Estrada.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Toledo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Ramiro Carrera.

Hora: 21.30. Arbitro: Andrés Rojas (Colombia). Cancha: Liga de Quito. TV: Espn.